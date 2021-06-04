Такое мнение высказала экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль в интервью программы "Перекрестный допрос". Она раньше работала заместителем министра иностранных дел во времена, когда генпрокурором был Луценко.

Внимание В НАТО нас никто не хочет видеть, – Зеркаль

Как напомнила Зеркаль, сразу на следующий день после выхода знаменитой статьи в Hill, прибыла делегация сенаторов во главе с председателем бюджетного комитета в Украине. Их сопровождала посол Йованович.

"Она была очень расстроена. Нам пришлось выразить определенную позицию по этому скандалу", – сказала она.

Мне было стыдно,

– добавила Зеркаль.

Она отметила, что было неприятно, что у нас такое происходит. И соглашается с тем, что вред, который мы наносим своему имиджу – очень большой.

Внимание! Экс-посол США в Украине Мари Йованович выпустит книгу, в которой, в частности, будет идти речт о Петре Порошенко и Юрии Луценко.

Что известно о скандале с участием Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко в марте 2019 года спровоцировал громкий скандал, заявив, что госпожа экс-посол США в Украине Мари Йованович передавала ему перечень людей, которых нельзя привлекать к ответственности. Об этом он заявил в интервью американскому HillTv.

Представители Государственного департамента США заявили, что обнародованные утверждения Луценко не соответствуют действительности и ставят целью запятнать репутацию дипломата.

Американские медиа также пишут о том, что Луценко сейчас может стать фигурантом уголовного расследования США о вмешательстве в выборы.

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