Таку інформацію повідомила ексзаступниця глави Міністерства закордонних справ Лана Зеркаль. За її словами, презентація книги відбудеться вже у 2021 році.

До теми Мені було соромно, – Зеркаль про скандал Луценка з експослом США Йованович

Марі Йованович має книжку випустити, яка з'явиться у публікації вже у 2021 році. Думаю, там буде багато про це (скандал з Юрієм Луценком – 24 канал),

– заявила Зеркаль.

На запитання про те, чи Юрій Луценко стане "героєм" її доробку, Зеркаль відповіла ствердно. Підтвердила й те, що у книжці згадуватиметься п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Скандальні заяви Луценка про Йованович: коротко

Мовиться про скандал, який трапився у березні 2019 року. Тоді ще генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill зробив гучну заяву.

Він сказав, що пані посол США в Україні Марі Йованович надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.

Також він сказав, що відомство нібито не отримало обіцяні 4 мільйони доларів від посольства США в Україні.

У Державному департаменті США одразу ж спростували заяви генерального прокурора України. Там наголосили, що у такий спосіб Луценко хотів послабити репутацію Йованович.

Сама ж Марі Йованович впевнена, що Луценко злився на посольство США в Україні через постійні заклики до очищення Генпрокуратури.

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