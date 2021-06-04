Такую информацию сообщила экс-заместитель главы Министерства иностранных дел Лана Зеркаль. По ее словам, презентация книги состоится уже в 2021 году.

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Мари Йованович должна выпустить книгу, которая появится в публикации уже в 2021 году. Думаю, там будет много об этом (скандал с Юрием Луценко – 24 канал),

– заявила Зеркаль.

На вопрос о том, станет ли Юрий Луценко "героем" ее книги, Зеркаль ответила утвердительно. Подтвердила и то, что в книге будет упоминаться пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Скандальные заявления Луценко о Йованович: коротко

Речь идет о скандале, который произошел в марте 2019 года. Тогда еще генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill сделал громкое заявление.

Он сказал, что госпожа посол США в Украине Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не будет проводить никаких расследований.

Также он сказал, что ведомство якобы не получило обещанные 4 миллиона долларов от посольства США в Украине.

В Государственном департаменте США сразу же опровергли заявления генерального прокурора Украины. Там отметили, что таким образом Луценко хотел ослабить репутацию Йованович.

Сама же Мари Йованович уверена, что Луценко злился на посольство США в Украине из-за постоянных призывов к очищению Генпрокуратуры.

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