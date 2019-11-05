Не выполнил никаких задач: Йованович в показаниях Конгрессу крайне критически описала Луценко

Экс-генпрокурор времен президентства Порошенко Юрий Луценко "имел зуб" на посольство США в Украине, возглавляемое Мари Йованович. Ведь, мол, американские дипломаты постоянно призывали его к очищению ГПУ. Поэтому, возможно, Луценко и распространил "неправдивую информацию" о том, что Йованович передала ему какие-то списки неприкасаемых.

Так говорила в своих показаниях (по делу процедуры импичмента Дональда Трампа) 4 ноября бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович. Говорится о ее выступлении в Палате представителей, текст которого обнародован официально на сайте правительства США.

Читайте также: Импичмент Трампа: какую цену может заплатить Украина

"Когда он (Луценко – 24 канал) вступил в должность, то имел три цели:

► Реформа Генпрокуратуры,

► Наказание ответственных за убийства невинных на Майдане во время Революции Достоинства,

► Расследование отмывания денег

– чтобы вернуть те 40 миллиардов долларов, которые экс-президент (Янукович – 24 канал) с подручными вывели (из Украины – 24 канал).

Ни одной из целей он не достиг", – рассказала Йованович.

По ее словам, Луценко "хотел, чтобы посольство США организовало встречу с генеральным прокурором (американским – 24 канал), руководителем ФБР и другими (высокопоставленными чиновниками США – 24 канал)".

Он заявлял, что имеет для них важную информацию. Но мы не организуем встречи первых лиц, на которых руководитель иностранного учреждения может предоставить информацию – неизвестно, правдивую, а нет,

– отметила дипломат.

"Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня – что я дала ему список лиц, которых нельзя преследовать, перечень неприкасаемых", – подытожила Йованович.

Читайте также: Я была шокирована и напугана, – Йованович о разговоре Трампа и Зеленского

Коротко о сути дела об импичменте Трампа и при чем здесь Йованович

25 июля 2019 года Трамп и Зеленский говорили по телефону, американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер (больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь).

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора (полный текст на русском языке в переводе 24 канала читайте здесь). И Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

В этой же стенограмме был отрывок относительно Йованович. Американский президент сказал украинскому коллеге, что Йованович имела дело в Украине с "плохими людьми" и от ее не стоит ждать чего-то хорошего. Зеленский при этом сказал: "Я с вами на 100% согласен".