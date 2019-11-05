10:53
5 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, 4 ноября
      Вести.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду
      Вєсті.UA
      19:30, 4 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Не выполнил никаких задач: Йованович в показаниях Конгрессу крайне критически описала Луценко

      183 Читати новину українською
      Йованович в показаниях вспомнила и о Луценко
      Йованович в показаниях вспомнила и о Луценко / hromadske.ua

      Экс-генпрокурор времен президентства Порошенко Юрий Луценко "имел зуб" на посольство США в Украине, возглавляемое Мари Йованович. Ведь, мол, американские дипломаты постоянно призывали его к очищению ГПУ. Поэтому, возможно, Луценко и распространил "неправдивую информацию" о том, что Йованович передала ему какие-то списки неприкасаемых.

      Так говорила в своих показаниях (по делу процедуры импичмента Дональда Трампа) 4 ноября бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович. Говорится о ее выступлении в Палате представителей, текст которого обнародован официально на сайте правительства США.

      Читайте также: Импичмент Трампа: какую цену может заплатить Украина

      "Когда он (Луценко – 24 канал) вступил в должность, то имел три цели:
      Реформа Генпрокуратуры,
      ► Наказание ответственных за убийства невинных на Майдане во время Революции Достоинства,
      ► Расследование отмывания денег
      – чтобы вернуть те 40 миллиардов долларов, которые экс-президент       (Янукович – 24 канал) с подручными вывели (из Украины – 24 канал).
      Ни одной из целей он не достиг", – рассказала Йованович.

      По ее словам, Луценко "хотел, чтобы посольство США организовало встречу с генеральным прокурором (американским – 24 канал), руководителем ФБР и другими (высокопоставленными чиновниками США – 24 канал)".

      Он заявлял, что имеет для них важную информацию. Но мы не организуем встречи первых лиц, на которых руководитель иностранного учреждения может предоставить информацию – неизвестно, правдивую, а нет,
      – отметила дипломат.

      "Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня – что я дала ему список лиц, которых нельзя преследовать, перечень неприкасаемых", – подытожила Йованович.

      Читайте также: Я была шокирована и напугана, – Йованович о разговоре Трампа и Зеленского

      Коротко о сути дела об импичменте Трампа и при чем здесь Йованович

      25 июля 2019 года Трамп и Зеленский говорили по телефону, американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер (больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь).

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора (полный текст на русском языке в переводе 24 канала читайте здесь). И Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

      В этой же стенограмме был отрывок относительно Йованович. Американский президент сказал украинскому коллеге, что Йованович имела дело в Украине с "плохими людьми" и от ее не стоит ждать чего-то хорошего. Зеленский при этом сказал: "Я с вами на 100% согласен".

      blog_ava
      Гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1919
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Юрий Луценко Импичмент Трампа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников
      сегодня , 10:01 Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников
      Ірина Поліщук 58
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сегодня , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1299
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      4 ноября , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      359
      Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      сегодня , 09:00 Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      Вероніка Климська 217
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сегодня , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 540
      ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук