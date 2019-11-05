Не виконав жодних завдань: Йованович у свідченнях Конгресу вкрай критично описала роботу Луценка

Ексгенпрокурор часів президентства Порошенка Юрій Луценко "мав зуб" на посольство США в Україні, очолюване Марі Йованович. Адже, мовляв, американські дипломати постійно закликали його до очищення ГПУ. Тому, можливо, Луценко й поширив "неправдиву інформацію" про те, що Йованович передала йому якісь списки недоторканних.

Так говорила у своїх свідченнях (у справі процедури імпічменту Дональда Трампа) 4 листопада колишня пані посол США в Україні Марі Йованович. Мовиться про її виступ у Палаті представників, текст якого оприлюднений офіційно на сайті уряду США.

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"Коли він (Луценко – 24 канал) став на посаду, то мав три цілі:

► Реформа Генпрокуратури,

► Покарання відповідальних за вбивства невинних на Майдані під час Революції Гідності,

► Розслідування відмивання грошей

– аби повернути ті 40 мільярдів доларів, які експрезидент (Янукович – 24 канал) із підручними вивели (з України – 24 канал).

Жодної з цілей він не досягнув", – розповіла Йованович.

За її словами, Луценко "хотів, щоб посольство США організувало зустріч з генеральним прокурором (американським – 24 канал), керівником ФБР та іншими (високопосадовцями США – 24 канал)".

Він заявляв, що має для них важливу інформацію. Та ми не організовуємо зустрічі перших осіб, на яких керівник іноземної установи може надати інформацію – невідомо, чи правдиву, а чи ні,

– наголосила дипломатка.

"Тепер я розумію, що це була неправдива інформація щодо мене – що я дала йому перелік осіб, яких не можна переслідувати, перелік недоторканних", – підсумувала Йованович.

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Коротко про суть справи про імпічмент Трампу та до чого тут Йованович

25 липня 2019 року Трамп і Зеленський говорили телефоном, американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер (більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут).

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови (повний текст українською мовою у перекладі 24 каналу читайте тут). І Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

У цій же стенограмі був уривок щодо Йованович. Американський президент сказав українському колезі, що Йованович мала справу в Україні з "поганими людьми" і від неї не варто чекати чогось доброго. Зеленський при цьому сказав: "Я з вами на 100% погоджуюсь".