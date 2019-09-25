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      Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України

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      Імпічмент Трампа – що загрожує Трампу, наслідки для України
      Палата представників США ініціює розслідування проти Трампа / 24 канал

      Конгрес США ініціював розслідування дій президента Трампа, підсумком якого може стати рішення про імпічмент. Причина – скандал через розмову Трампа і Зеленського, в якій глава Білого дому вимагав почати розслідування проти Байдена – свого конкурента на виборах.

      Чи справді загрожує Трампу імпічмент і як це вплине на його шанси на виборах – в матеріалі 24 каналу.

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      Спроба номер два

      У 2017 році Трамп уже був на межі ініціювання імпічменту. Причиною стало розслідування втручання російських хакерів у виборчий процес у США, яке тривало два роки. Спецпрокурор Роберт Мюллер представив звіт, де наголошувалося, що виявлено багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Водночас розслідування не виявило ознак змови кампанії Трампа з російським урядом, а також втручання у правосуддя з боку нинішнього президента США.

      Трамп Манафорт
      Через зв’язки з Манафортом Трампу вже загрожував імпічмент / Фото GettyImages

      Читайте також: Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу

      Другу спробу спричинила телефонна розмова Трампа і президента Зеленського 25 липня. За даними американського розвідника, Трамп вимагав від Зеленського порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні. Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, що може завершитися рішенням про імпічмент. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі звинуватила Трампа в порушенні конституції та присяги.

      До імпічменту не дійде, але рейтинги Трампа і Байдена знизяться

      Спеціалісти підкреслюють: процедура імпічменту президента США – тривала. Як зазначає юрист Олександр Марусяк, суть імпічменту полягає в тому, щоб усунути певного посадовця із займаної посади або примусити його таким чином піти у відставку. За словами юриста, імпічмент проти Трампа буде успішний тоді, коли Конгрес знайде неспростовні та очевидні докази вчинення ним злочину, які вже не зможуть проігнорувати сенатори. А поки що, скільки не було розслідувань у Конгресі, таких доказів не було надано.

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      До того ж, на його думку, зважаючи на більшість республіканців у Сенаті, сумнівно, що вони захочуть увійти в політичну історію США як ті, хто вперше усунули з посади президента зі своєї ж партії.

      Політичний експерт Сергій Постоловський зазначає: до імпічменту Трампу через його розмову із Зеленським не дійде. Але скандал можна вважати початком передвиборчої президентської кампанії в США.

      Історія з ніби вимогою Трампа до Зеленського порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена впливатиме на імідж і рейтинги обох претендентів на пост глави Білого дому. Це може призвести до того, що Трамп і Байден не виграють внутрішньопартійний праймеріз, а відповідно – і вибори,
      – вважає Сергій Постоловський.

      Байден
      Джо Байден також може втратити рейтинги через скандал навколо Трампа / Фото Getty

      Політичний аналітик Микола Бєлєсков підкреслює: у Байдена ситуація не надто оптимістична. Він залишається найпопулярнішим кандидатом від Демократичної партії. Втім, представниця від демократів Елізабет Уоррен в Айові, де проходитиме перший праймеріз, випереджає Байдена. Тому невідомо, чи вийде він переможцем праймеріз від Демократичної партії.

      Ситуацію із скандалом навколо розмови Трампа і Зеленського Байден використає в боротьбі проти нинішнього глави Білого дому. Хоча для американців на виборах важливішими і вирішальними будуть питання внутрішньополітичного порядку денного. За рік українська тематика може відійти на дальній план,
      – вважає Микола Бєлєсков.

      Аналітик додає: в Трампа поки явних конкурентів серед республіканців немає. До того ж, виборці Республіканської партії пробачали Трампу і не таке. Хоча цілком імовірно, що американці можуть переоцінити ставлення до Трампа.

      Україна не втратить підтримку США, але стане джерелом проблем для Трампа

      Фахівці наголошують: у цій ситуації більше треба переживати за українського президента Зеленського. Сергій Постоловський зазначає: глава України в дуже непростій ситуації. Зеленському треба абстрагуватися і зайняти нейтральну позицію щодо республіканців і демократів.

      Зеленський
      Зеленський у складній ситуації через Трампа / Фото Getty 

      Микола Бєлєсков вважає, що Трамп у зв’язку із скандалом зненавидить Україну. Для нього наша держава стане джерелом проблем. Хоча, на його думку, Зеленському, можливо, вдасться встановити персональні гарні відносини з Трампом відносини.

      Головне завдання України – уникати різких заяв щодо США і розслідування Палати представників щодо Трампа. Щоб не сталося так, що демократи почнуть використовувати Україну в боротьбі з Трампом. Це теж небезпечно. Трамп – не вся Республіканська партія. А Україні не можна втрачати підтримку ні демократів, ні республіканців,
      – переконаний Микола Бєлєсков.

      Імпічмент Трампу навряд чи оголосять. До виборів у США залишився рік, і за цей період таку процедуру складно довести до кінця. Крім того, повного завершення процедури імпічменту відносно президента США не було. Важливо Україні утримати свій статус стратегічного партнера США на європейському континенті.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини України Новини політики Статті Імпічмент Вибори у США
      Джерело: 24 канал
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