Скандальна розмова із Трампом: Зеленський відмовляється коментувати

Володимир Зеленський відмовляється відповідати на запитання американських журналістів про те, якою була його розмова з президентом США Дональдом Трампом.

На питання про стенограму розмови український президент також уникнув прямої відповіді, про це пише CNN.

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Так, американські журналісти поставили питання Зеленському під час його перебування у Нью-Йорку в межах візиту на Генеральну Асамблею ООН.

Зеленський просто відповів, що його бесіди з президентом Дональдом Трампом є приватними і конфіденційними,

– повідомляє телеканал.

На запитання оприлюднення стенограми розмови із Трампом, Зеленський відповів: "Побачимо". Натомість Трамп дозволив повністю оприлюднити розсекречену розмову із українським лідером. За його словами, держсекретар Майкл Помпео отримав на це дозвіл також від України.

Важливо! Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Важливо зазначити, що спершу буде визначено чи є підстави для оголошення імпічменту президенту США.

Чому через розмову Трампа і Зеленського спалахнув скандал?Усе сталося через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік.



Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії". Згодом Трамп доручив опублікувати повну версію розмови – вона має з'явитись 25 вересня.