09:25
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      На що йдуть сотні мільйонів з бюджету в лікарні для обраних "Феофанія": резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Скандальна розмова із Трампом: Зеленський відмовляється коментувати

      1017 Читать новость на русском
      Зеленський не коментує деталі телефонної розмови з Трампом, – американські ЗМІ
      Зеленський не коментує деталі телефонної розмови з Трампом, – американські ЗМІ / Getty Images

      Володимир Зеленський відмовляється відповідати на запитання американських журналістів про те, якою була його розмова з президентом США Дональдом Трампом.

      На питання про стенограму розмови український президент також уникнув прямої відповіді, про це пише CNN.

      Знайте більше: Зустріч Трампа та Зеленського: ЗМІ з'ясували, що відбулось у Білому домі

      Так, американські журналісти поставили питання Зеленському під час його перебування у Нью-Йорку в межах візиту на Генеральну Асамблею ООН.

      Зеленський просто відповів, що його бесіди з президентом Дональдом Трампом є приватними і конфіденційними,
      – повідомляє телеканал.

      На запитання оприлюднення стенограми розмови із Трампом, Зеленський відповів: "Побачимо". Натомість  Трамп дозволив повністю оприлюднити розсекречену розмову із українським лідером. За його словами, держсекретар Майкл Помпео отримав на це дозвіл також від України.

      Важливо! Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Важливо зазначити, що спершу буде визначено чи є підстави для оголошення імпічменту президенту США. 

      Чому через розмову Трампа і Зеленського спалахнув скандал?Усе сталося через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік.

      Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії". Згодом Трамп доручив опублікувати повну версію розмови – вона має з'явитись 25 вересня. 

      blog_ava
      Закон про штрафи за руйнування доріг набув чинності: що це означає
      сьогодні
      10462
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Зеленський у США Новини політики Новини США Дональд Трамп Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні , 08:58 Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      Світлана Попова 4236
      Россия тихо устраняет свидетелей своих преступлений
      сьогодні , 08:40 Россия тихо устраняет свидетелей своих преступлений
      Злой Одессит 3735
      Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      сьогодні , 08:35 Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      Світлана Попова 643
      Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      сьогодні , 08:01 Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      3438
      24-годинний допит і примусове голодування: як політв'язня Шумкова хотіли схилити до співпраці
      сьогодні , 07:45 24-годинний допит і примусове голодування: як політв'язня Шумкова хотіли схилити до співпраці
      806
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук