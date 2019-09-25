Зустріч Трампа та Зеленського: ЗМІ з'ясували, що відбулось у Білому домі

Представники адміністрації лідера США Дональда Трампа намагалися перешкодити його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Там також хотіли не допустити телефонної розмови між президентами.

В адміністрації хвилювались через та, що Трамп вдало для себе використає такі можливості, пише The Guardian.

Думка: Скандал у США навколо Трампа може зіграти на користь Зеленському, – експерт

Зокрема, таким чином американський лідер міг би змусити Зеленського отримати інформацію про Джо Байдена.

Дуже багато людей намагалися не допустити зустрічі, тому що вона не була сфокусована на відносинах Україна-США,

– сказав співрозмовник видання.

Однак чиновники Білого дому спростували ці повідомлення. Вони переконують, що на засіданнях Ради національної безпеки цю тему не піднімали. Водночас сам Трамп нібито зосередився на тому, щоб переконати Україну викорінити корупцію.

На запит журналістів про коментарі щодо підтвердження або спростування цієї інформації представник Білого дому не відповів.

Чому через розмову Трампа і Зеленського спалахнув скандал? Усе сталося через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік.



Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії". Згодом Трамп доручив опублікувати повну версію розмови – вона має з'явитись 25 вересня.

Важливо! Через цей скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президенту Дональда Трампа. Важливо зазначити, що спершу буде визначено чи є підстави для оголошення імпічменту президенту США.