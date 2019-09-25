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      Встреча Трампа и Зеленского: СМИ выяснили, что произошло в Белом доме

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      У Трампа хотели сорвать встречу с Зеленским, – СМИ
      У Трампа хотели сорвать встречу с Зеленским, – СМИ / Getty Images

      Представители администрации лидера США Дональда Трампа пытались помешать его встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Там также хотели не допустить телефонного разговора между президентами.

      В администрации волновались из-за того, что Трамп удачно для себя использует такие возможности, пишет The Guardian.

      Мнение: Скандал в США вокруг Трампа может сыграть на пользу Зеленскому, – эксперт

      В частности, таким образом американский лидер мог бы заставить Зеленского получить информацию о Джо Байдене.

      Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была сфокусирована на отношениях Украина-США,
      – сказал собеседник издания.

      Однако чиновники Белого дома опровергли эти сообщения. Они убеждают, что на заседаниях Совета национальной безопасности эту тему не поднимали. Сам Трамп якобы сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

      На запрос журналистов о комментарии относительно подтверждения или опровержения этой информации представитель Белого дома не ответил.

      Почему из-за разговора Трампа и Зеленского вспыхнул скандал? Все произошло из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год.

      Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямые нападения со стороны России". Впоследствии Трамп поручил опубликовать полную версию разговора – она должна появиться 25 сентября.

      Важно! Из-за этого скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональда Трампа. Важно отметить, что сначала будет определено, есть ли основания для объявления импичмента президенту США.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Зеленский в США Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Скандал
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