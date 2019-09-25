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      Скандал у США навколо Трампа може зіграти на користь Зеленському, – експерт

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      Президенту Зеленському не треба ставати на бік Трампа або Байдена
      Президенту Зеленському не треба ставати на бік Трампа або Байдена / Офіційний сайт Президента України

      Скандал у США навколо Трампа може зіграти на користь Зеленського. Для України важливо не повторити помилку 2016 року. Коли українська влада підтримала на виборах Гілларі Клінтон. Україні не треба втручатися в передвиборчу боротьбу США.

      Про це 24 каналу розповів керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

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      Україні не треба допомагати ні демократу Байдену, ні республіканцю Трампу. Головне – ні з ким із них не зіпсувати відносини. А тема України буде пріоритетом для будь-якого американського президента,
      – зауважує Володимир Фесенко.

      На його думку, скандал навколо телефонної розмови може зіграти на користь Зеленського на зустрічі з Трампом 25 вересня на полях Генасамблеї ООН.

      Навряд чи Трамп на тлі резонансу в розмові із Зеленським підніматиме тему Байдена і чинити тиск. Імовірність витоку інформації в кулуарах Генасамблеї ООН висока. Це може просто підтвердити всі звинувачення, які проти Трампа висуваються. По-друге, позиція української сторони досить прагматична: ми не проти розслідування. Робіть офіційний запит,
      – говорить Фесенко.

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      За словами Фесенка, ризики для Зеленського можуть з’явитися під час візиту в Україну Джуліані, який запланований на жовтень. На думку експерта, Джуліані може прямо сказати Зеленському, що Трампу треба допомогти. І США зацікавлені, щоб факт корупції Байдена розслідували саме в Україні.

      "Відсутність відповіді з боку України щодо Байдена не сприятиме встановленню хороших контактів з Трампом. Але в президента Зеленського є талант подобатися. Він може встановити емоційний контакт. Треба продовжувати уникати прямої відповіді щодо допомоги в темі Байдена", – переконаний Володимир Фесенко.

      Що відомо про "український скандал" у США? Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника. За його даними, 25 липня Дональд Трамп під час розмови з президентом Зеленським вимагав від нього порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах – у рамках викорінення корупції в Україні. Мовиться про тиск з боку Байдена на українську владу з вимогою звільнити тодішнього генпрокурора Шокіна. Ексглава ГПУ проводив перевірку діяльності української газової компанії, де син віцепрезидента США у 2009-2017 Байдена – Гантер був одним з членів ради директорів.

      Що відповів Зеленський – невідомо. Втім, за даними американських ЗМІ, Трамп заморозив надання Україні військової допомоги. Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США Зеленський у США Генасамблея ООН
      Джерело: 24 канал
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