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      Скандал в США вокруг Трампа может сыграть на пользу Зеленскому, – эксперт

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      Президенту Зеленскому не надо становиться на сторону Трампа или Байдена
      Президенту Зеленскому не надо становиться на сторону Трампа или Байдена / Официальный сайт Президента Украины

      Скандал в США вокруг Трампа может сыграть в пользу Зеленского. Для Украины важно не повторить ошибку 2016 года. Когда украинская власть поддержала на выборах Хиллари Клинтон. Украине не нужно вмешиваться в предвыборную борьбу США.

      Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: какие последствия для Украины

      Украине не нужно помогать ни демократу Байдену, ни республиканцу Трампу. Главное – ни с кем из них не испортить отношения. А тема Украины будет приоритетом для любого американского президента,
      – говорит Владимир Фесенко.

      По его мнению, скандал вокруг телефонного разговора может сыграть в пользу Зеленского на встрече с Трампом 25 сентября на полях Генассамблеи ООН.

      Вряд ли Трамп на фоне резонанса в разговоре с Зеленским будет поднимать тему Байдена и оказывать давление. Вероятность утечки информации в кулуарах Генассамблеи ООН высока. Это может просто подтвердить все обвинения, которые против Трампа выдвигаются. Во-вторых, позиция украинской стороны достаточно прагматичная: мы не против этого. Делайте официальный запрос,
      – говорит Фесенко.

      Читайте также: Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа

      По словам Фесенко, риски для Зеленского могут появиться во время визита в Украину Джулиани, который запланирован на октябрь. По мнению эксперта, Джулиани может прямо сказать Зеленскому, что Трампу надо помочь. И США заинтересованы, чтобы факт коррупции Байдена расследовали именно в Украине.

      "Отсутствие ответа со стороны Украины относительно Байдена не будет способствовать установлению хороших контактов с Трампом. Но у президента Зеленского есть талант нравиться. Он может установить эмоциональный контакт. Надо продолжать избегать прямого ответа о помощи в теме Байдена", – убежден Владимир Фесенко.

      Что известно об "украинском скандале" в США?
      Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. По его данным 25 июля Дональд Трамп во время разговора с президентом Зеленским требовал от него нарушить уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине. Говорится о давлении со стороны Байдена на украинскую власть с требованием уволить тогдашнего генпрокурора Шокина. Экс-глава ГПУ проводил проверку деятельности украинской газовой компании, где сын вице-президента США в 2009-2017 годах Байдена – Хантер, был одним из членов совета директоров.

      Что ответил Зеленский – неизвестно. Впрочем, по данным американских СМИ, Трамп заморозил предоставление Украине военной помощи. Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Зеленский в США Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Генассамблея ООН
      Источник: 24 канал
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