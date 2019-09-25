Скандал в США вокруг Трампа может сыграть на пользу Зеленскому, – эксперт

Скандал в США вокруг Трампа может сыграть в пользу Зеленского. Для Украины важно не повторить ошибку 2016 года. Когда украинская власть поддержала на выборах Хиллари Клинтон. Украине не нужно вмешиваться в предвыборную борьбу США.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: какие последствия для Украины

Украине не нужно помогать ни демократу Байдену, ни республиканцу Трампу. Главное – ни с кем из них не испортить отношения. А тема Украины будет приоритетом для любого американского президента,

– говорит Владимир Фесенко.

По его мнению, скандал вокруг телефонного разговора может сыграть в пользу Зеленского на встрече с Трампом 25 сентября на полях Генассамблеи ООН.

Вряд ли Трамп на фоне резонанса в разговоре с Зеленским будет поднимать тему Байдена и оказывать давление. Вероятность утечки информации в кулуарах Генассамблеи ООН высока. Это может просто подтвердить все обвинения, которые против Трампа выдвигаются. Во-вторых, позиция украинской стороны достаточно прагматичная: мы не против этого. Делайте официальный запрос,

– говорит Фесенко.

Читайте также: Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа

По словам Фесенко, риски для Зеленского могут появиться во время визита в Украину Джулиани, который запланирован на октябрь. По мнению эксперта, Джулиани может прямо сказать Зеленскому, что Трампу надо помочь. И США заинтересованы, чтобы факт коррупции Байдена расследовали именно в Украине.

"Отсутствие ответа со стороны Украины относительно Байдена не будет способствовать установлению хороших контактов с Трампом. Но у президента Зеленского есть талант нравиться. Он может установить эмоциональный контакт. Надо продолжать избегать прямого ответа о помощи в теме Байдена", – убежден Владимир Фесенко.

Что известно об "украинском скандале" в США?

Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. По его данным 25 июля Дональд Трамп во время разговора с президентом Зеленским требовал от него нарушить уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине. Говорится о давлении со стороны Байдена на украинскую власть с требованием уволить тогдашнего генпрокурора Шокина. Экс-глава ГПУ проводил проверку деятельности украинской газовой компании, где сын вице-президента США в 2009-2017 годах Байдена – Хантер, был одним из членов совета директоров.



Что ответил Зеленский – неизвестно. Впрочем, по данным американских СМИ, Трамп заморозил предоставление Украине военной помощи. Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".