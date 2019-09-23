Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа

Украина неожиданно оказалась в центре скандала, связанного с предстоящими выборами президента США. Речь идет о телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, определенные моменты которого расценивают как возможное вмешательство в президентскую гонку. В мировых СМИ эта тема в топе, ряд печатных изданий посвятили ей свои обложки. Рассказываем, что именно об этом пишут иноСМИ.

Что произошло?

21 сентября стало известно, что представитель разведки США еще в августе подал жалобу руководству из-за содержания телефонного разговора президента Штатов Дональда Трампа с одним из мировых лидеров. Последнему глава США пообещал, что отношения между странами улучшатся, если "завершится определенное антикоррупционное расследование".

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Впоследствии стало известно, что речь шла именно о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. И имелось в виду возобновление расследования по делу газовой компании "Burisma", к которому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден.

Хантер Байден с 2014 года был членом Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине "Burisma". Основателем и конечным бенефициаром компании является Николай Злочевский, министр экологии Украины во время правления Виктора Януковича.



На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа. А Хантер Байден якобы ежемесячно получал по 50 тысяч долларов, не платил налоги и лоббировал Злочевского, пока тот скрывался.

В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в ​​выдаче военной помощи для Украины. Штаты обещали предоставить ее еще несколько месяцев назад, однако получили мы ее только на прошлой неделе. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.

Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг Джо Байдена, что следовало бы считать вмешательством в президентскую гонку.



Дональд Трамп отвергает обвинения против него

"Охота на ведьм"

The New York Times пишет: Байден требует проведения расследования телефонного разговора Трампа с лидером Украины, однако сам президент США отмахивается, отрицая любые неправомерные действия с его стороны.

Также Байден призвал Палату представителей (нижняя палата Конгресса США) начать расследование в отношении того, стремился ли американский лидер к вмешательству иностранного правительства фактически в избирательную гонку.

"Это похоже на злоупотребление властью. Мы никогда не видели подобного ни от одного президента", – отметил Байден.

Резкий спор между двумя ключевыми кандидатами на пост главы государства поднял отношения Трампа с Украиной как потенциально важную проблему в президентской гонке.

Конфликт сосредоточен на вопросе: манипулировал ли Трамп внешней политикой. Ведь предоставление пакета военной помощи Украине было отложено. Возможно, для давления на тогда новоизбранного президента Владимира Зеленского, чтобы тот принял меры для снижения рейтингов Байдена.

Трамп в свою очередь пытается отвлечь внимание от этого вопроса, обвинив Байдена в ненадлежащих поста вице-президента требованиях относительно увольнения украинского прокурора, расследовавшего дело, связанное с олигархом, в компании которого работал его сын. Свой разговор с Зеленским Трамп же охарактеризовал как "идеально замечательный и обычный".

Ситуация поражает особый нерв Байдена, который долго боялся поставить свою семью под жесткие прожекторы президентской кампании. Он разозлился и в разговоре с журналистами настаивал, что никогда не говорил с сыном о заграничной работе.

"Трамп это делает, потому что знает, что я его побью как барабан", – резюмировал он.

Советники Байдена пока хотят показать, что Трампа беспокоят потенциальные избирательные гонки против Байдена: "есть только один кандидат, в отношении которого президент пытается заставить зарубежные правительства выкапывать грязь".

Твиты Трампа сигнализируют о том, что он и его команда делают как можно больше, чтобы посеять сомнения среди американцев относительно Байдена. Однако, независимо от того, кто станет кандидатом от демократов в 2020 году, этот человек столкнется с дезинформацией и резкими личными атаками со стороны президента и его команды.

NYT также добавляет: Трамп признал, что обсуждал бывшего вице-президента Джо Байдена-младшего с президентом Украины. Однако, по его словам, это было в контексте разговора о проблеме коррупции в целом.

"... Мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию уже в Украине", – отметил Трамп в беседе с журналистами.

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Однако он непосредственно не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что оказывал давление на Зеленского для проведения расследования. Во время разговора не было никаких признаков и того, что Трамп вспоминал о военной помощи для Украины во время звонка, отмечает издание.

Вспомнили здесь и о реакции Киева на скандал. Точнее, фактически ее отсутствие. Зеленский на выходных этот вопрос так и не прокомментировал. А министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что во время упомянутого разговора не было ничего такого, что бы Украина принимала как давление.

"Украинская драма" и призывы к импичменту Трампа

Как отмечает CNN, "украинский скандал", который разгорелся вокруг Дональда Трампа, заставляет демократов противостоять судьбоносному выбору об импичменте, который не просто будет формировать выборы 2020 года, а будет иметь отклик и через века.

Факты давления президента на Украину, чтобы там расследовали дело сына его потенциального оппонента-демократа Джо Байдена, пока пакет военной помощи США был на столе, до сих пор остаются неясными.



Джо Байден с сыном Хантером

Сторонники Трампа утверждают: пока нет доказательств того, что он это предлагал украинцам, и отмечают: представитель разведки, который поднял тревогу, оперировал "second-hand knowledge" относительно разговора Трампа.

Если бы Трамп применил свои силы, чтобы попытаться заставить иностранного лидера повлиять на выборы в США, это могло бы вызвать "худший политический кризис президентства, которое погрязло в плохой славе с первых часов".

Это означало бы ситуацию, когда команда Трампа, которая, согласно докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, выиграла не без помощи российского вмешательства в 2016 году, сейчас использует власть президента для разжигания заговора накануне выборов 2020 года.

Председатель Комитета по вопросам интеллектуальной разведки Адам Шифф в эфире CNN отметил, что Трамп, возможно, "пересек Рубикон". А спикер палаты Нэнси Пелоси предупредила, что события могут потребовать "нового этапа расследования".

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Нет никаких доказательств правонарушения Байдена или его сына Хантера. В мае тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что компания "Burisma" не нарушала законодательство Украины.

Поэтому утверждение Трампа, что Байден настаивал на увольнении украинского прокурора, поскольку тот расследовал это дело, было признано ошибочным. Прокурора связывали с коррупцией ряд международных организаций и политиков, а не только бывший вице-президент США.

Эта история с Украиной настолько значительна, так как она могла бы представлять злоупотребления президентской властью. Трамп же, как пишет издание, часто создает впечатление, что его не ограничивают нормы относительно границ власти, которые наблюдались прошлыми президентами.

Если президент, по сути, задерживает военную помощь, пытаясь таким образом запугать иностранного лидера и побудить его делать что-то незаконное, обеспечивая грязь против своего оппонента во время президентской кампании, то это (импичмент – 24) может быть единственным средством, соответствующим уровню зла, которое представляет это поведение,

– цитирует издание демократа Адама Шиффа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь намекает на смену стратегии в послании коллегам-демократам, более половины которых уже поддержали идею импичмента. Она неохотно принимает импичмент, поскольку сенатские республиканцы вряд ли проголосуют за осуждение президента.

Также нет желания зажигать политическую базу Трампа, поскольку демократы пытаются сохранить большинство своей палаты в 2020 году. В то же время не делать ничего означало бы признать, что президент может злоупотреблять властью, ища иностранное вмешательство в американскую демократию.

Трамп: Кто поверит, что я сказал что-то неуместное во время разговора, который может быть услышан многими?

Как пишет The Washington Post, в течение трех часов генеральный инспектор американской разведки Майкл Аткинсон неоднократно отказывался обсуждать содержание жалобы представителей американской разведки относительно разговора Трампа с Зеленским, заявив, что он не уполномочен это делать.

"Мы не можем получить ответ на вопрос о том, участвует ли Белый дом в предотвращении поступления этой информации в Конгресс... Кто-то пытается манипулировать системой, чтобы сохранить информацию о насущном деле от Конгресса... Безусловно, есть много признаков того, что это кто-то с более высоким уровнем оплаты, чем директор национальной разведки", – отметил демократ Адам Шифф.

Обычно вопрос острого беспокойства, который инспектор считает достоверным, должен быть перенаправлен в комиссии по надзору за разведкой в ​​Палате и Сенате. Трамп же возразил, что делал в принципе что-то неподобающее.

Практически в любое время, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что может быть много людей, которые слушают, с разных американских агентств, не говоря уже о ком-то из другой страны... Зная все это, есть кто-то настолько глупый, чтобы поверить, что я сказал что-то неуместное зарубежному лидеру во время такого "потенциально услышанного" многими разговора?

– отметил Трамп.

Издание добавляет, что в письмах к Белому дому и Государственному департаменту демократы в начале этого месяца требовали записи, связанные с "усилиями Трампа и Джулиани, чтобы принудить украинское правительство к проведению двух политически мотивированных расследований под видом антикоррупционной деятельности".

Одно – чтобы помочь бывшему руководителю кампании Трампа Полу Манафорту, который находится в тюрьме за незаконное лоббирование и финансовые мошенничества, и второе – нацеленное на сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Джулиани заявил, что "не беспокоится" из-за этих обвинений демократов.

Что известно о скандале в США: видео

Также остается непонятным, как был получен доступ к деталям звонков президента – то ли через "чтение", созданное помощниками Белого дома, то ли другими способами.

Записи, которые служат стенограммами таких звонков, создаются обычно. Но если они стали источником в этом случае – это, пожалуй, означает, что помощники Белого дома сделали официальную запись комментариев президента, которая позже вызвала глубокую озабоченность разведки.

Почему ситуация такая взрывная?

Der Spiegel пишет: Дональд Трамп, очевидно, пытался испортить репутацию своего соперника Джо Байдена с помощью киевского правительства. Теперь это дело может нанести вред обоим политикам.

Каждый, кто думал, что после 2016 года избирательные кампании в США нельзя проводить еще безжалостнее, получил урок. Спор относительно загадочного виновника, отношений Дональда Трампа с Украиной и сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена уже имеет то, что нужно, чтобы затмить многие "столкновения" прошлых избирательных кампаний.

Заявления Трампа вызвали возмущение среди демократов. Они требуют обнародования записи телефонного разговора. В то же время усиливаются призывы к импичменту Трампа. "Действия Трампа по делу Украину могут стать самым серьезным нарушением присяги президента на сегодня", – утверждают демократы.

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Трамп и Джулиани видят вихрь вокруг этой информации и телефонный звонок американского лидера не только как политический недостаток. Они используют это как возможность изобразить Байдена и его сына Хантера как настоящих злодеев в этой истории.

Джулиани в одном из интервью неоднозначно отметил, что долго ждал момента, чтобы наконец привлечь внимание "к финансам семьи Байден". Он неоднократно требовал проведения расследования в отношении Джо Байдена и его сына.

Сейчас ситуация вполне может оказаться достаточно неудобной для Джо Байдена. Нет никаких доказательств преступных деяний ни его лично, ни сына Хантера в связи с его деловыми отношениями с Украиной, но только наличие этой проблемы может навредить ему в президентской гонке.

Сегодня Байден лидирует почти по всем опросам. Но это также может измениться: во внутренней гонке партии Элизабет Уоррен уже шаг за шагом его доганяет.