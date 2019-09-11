Чего ждать Украине от встречи Трампа с Зеленским?

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский может впервые встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Стоит ли возлагать большие надежды на эту встречу и какое значение она будет иметь для Украины – рассказал заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков в комментарии 24 каналу.

Ожидается, что лидеры стран встретятся в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 17 сентября в Нью-Йорке. В ней также примут участие лидеры Венесуэлы, Франции, Южной Кореи, Казахстана, Ливии, Ирана и Ирака.

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На что надеяться Украине?

По словам Николая Белескова, это, скорее всего, будет протокольная встреча, а не классические переговоры.

На полях Генассамблеи ООН обычно проводятся просто встречи: пожали друг другу руки, сфотографировались, сказали какие-то приятности. Конечно, продолжительность разговора скажет многое, даже если мы не узнаем детали. Так, если это растянется на час-два – может быть что-то серьезное. А если 30 минут, учитывая работу переводчиков – это формальное приветствие,

– пояснил эксперт.

Также Николай Белесков добавляет: украинцы много внимания уделяют этой встрече, но это неоправданно. По его словам, Трампу Украина не интересна в принципе, прежде всего экономически. Однако это касается непосредственно американского лидера, а не политикума страны в целом.

"Геополитически Трамп нас воспринимает только как проблему. Точнее – не нас самих, а конфликт с Россией для него – помеха для того, чтобы налаживать отношения с РФ", – говорит Белесков.

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Поэтому даже если до конца года Зеленский поедет в Вашингтон на переговоры в Белом доме, эксперт сомневается, что они принесут определенную пользу. Именно из-за такой позиции Трампа.

В то же время Украине сейчас на американском направлении стоит обратить внимание на сотрудничество с Конгрессом. Ведь там еще остается значительная поддержка: как среди демократов, так и среди республиканцев. То есть, по словам эксперта, концентрироваться стоит на взаимоотношениях с, условно говоря, бюрократией среднего звена.

Это имеет больше перспектив, чем какие-то условные переговоры в Белом доме, которые, я больше чем уверен, ничего не дадут. Даже если они состоятся завтра,

– резюмировал эксперт.

Что говорят в Штатах?

В целом в США ожидают, что президенты обсудят вопросы безопасности, в частности противостояния агрессии России, и эта встреча станет началом положительных взаимоотношений между американским и украинским лидерами.

Так, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что основной темой разговора Зеленского и Трампа станет такая помощь Киеву.

Для США важно быть способными поддержать Украину в ее защите от российской агрессии. Это – важный компонент, который, безусловно, будет обсуждаться. Президент Зеленский сделал это своим главным приоритетом,

– сказал он.

Также он добавил, что важной темой во время встречи президентов станет противодействие коррупции в Украине: "Это важно для Украины, это важно для Европы и это важно для Соединенных Штатов, чтобы Украина обуздал коррупцию". Дипломат уверен в том, что Дональд Трамп заинтересован в этом также.

Что известно про коммуникацию между Зеленским и Трампом?В конце июля Трамп и Зеленский провели беседу по телефону, обсудив сотрудничество между государствами. Этот разговор лидеров Украины и США был вторым. Впервые Дональд Трамп позвонил Зеленскому после победы последнего на президентских выборах.



Украинский гарант в свою очередь сразу после своей инаугурации выразил желание встретиться с Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Трамп тогда пригласил Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.