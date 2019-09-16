Генассамблея ООН внесла вопрос Украины в повестку дня: какие страны голосовали против

Генеральная ассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных территориях Украины в повестку дня сессионной недели. За это проголосовали дипломаты 65 стран, еще 17 выступили против.

Сессионная неделя, на которой будет рассмотрен вопрос Украины, начнется 23 сентября, сообщил член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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По его словам, это – незначительная, но процедурная победа для нашей страны. В частности, включение этого пункта в повестку дня сессии Генассамблеи позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на оккупированных Россией Донбассе и в Крыму.

Также мировые дипломаты смогут обсудить проблемные вопросы оккупированных территорий и инициировать резолюции по мирному урегулированию ситуации.

Заместитель главы МИД Сергей Кислица добавил, что в целом участие в голосовании приняли 135 стран. "За" проголосовали 65 государств, "против" – 17, еще 53 воздержались.

Против включения украинского вопроса голосовали следующие страны:

Беларусь; Бирма; Бурунди; Венесуэла; Армения; Конго; Зимбабве; Иран; Казахстан; КНДР; Куба; Лаос; Никарагуа; Россия; Сербия; Сирия; Филиппины.

Поддержали включение пункта об Украине следующие страны: Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Польша, США, Франция, Швеция и ряд других.

Сьогодні в НЙ проти збереження у порядку денному наступної ГА ООН пункту про ситуацію на окупованих територіях України проголосували "братні" країни: Білорусь Бірма Бурунді Венесуела Вірменія ДРК Зімбабве Іран Казахстан КНДР Куба Лаос Нікарагуа РФ Сербія Сирія Філіппіни. Питання? pic.twitter.com/VLNCmAopJ4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 16, 2019

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский отправится с первым официальным визитом в США 23 сентября для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вероятно, там он впервые встретится с лидером США Дональдом Трампом.

В США надеются, что лидеры начнут хорошие отношения, обсудят вопросы безопасности, противостояния агрессии России и борьбу с коррупцией в Украине.