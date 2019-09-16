Генасамблея ООН внесла питання України до порядку денного: які країни голосували проти

Генеральна асамблея ООН включила пункт про ситуацію на окупованих територіях України до порядку денного сесійного тижня. За це проголосували дипломати 65 країн, ще 17 виступили проти.

Сесійний тиждень, на якому буде розглянуто питання України, розпочнеться 23 вересня, повідомив член постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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За його словами, це – незначна, але процедурна перемога для нашої країни. Зокрема, включення цього пункту в порядок денний сесії Генасамблеї дозволить Україні та міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на окупованих Росією Донбасі та в Криму.

Також світові дипломати зможуть обговорити проблемні питання окупованих територій та ініціювати резолюції щодо мирного врегулювання ситуації.

Заступник глави МЗС Сергій Кислиця додав, що загалом участь у голосуванні взяли 135 країн. "За" проголосували 65 держав, "проти" – 17, ще 53 утрималися.

Проти включення українського питання голосували такі країни:

Білорусь; Бірма; Бурунді; Венесуела; Вірменія; Конго; Зімбабве; Іран; Казахстан; КНДР; Куба; Лаос; Нікарагуа; Росія; Сербія; Сирія; Філіппіни.

Підтримали включення пункту про Україну такі країни: Австралія, Бельгія, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція, Швеція та низка інших.

Сьогодні в НЙ проти збереження у порядку денному наступної ГА ООН пункту про ситуацію на окупованих територіях України проголосували "братні" країни: Білорусь Бірма Бурунді Венесуела Вірменія ДРК Зімбабве Іран Казахстан КНДР Куба Лаос Нікарагуа РФ Сербія Сирія Філіппіни. Питання? pic.twitter.com/VLNCmAopJ4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 16, 2019

До слова, Президент України Володимир Зеленський вирушить з першим офіційним візитом у США 23 вересня для участі у 74-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Ймовірно, там він вперше зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом.

У США надіються, що лідери започаткують хороші стосунки, обговорять питання безпеки, протистояння агресії Росії та боротьбу з корупцією в Україні.