Зеленський їде з першим офіційним візитом у США: точна дата

Президент України Володимир Зеленський поїде з першим офіційним візитом у Сполучені Штати Америки 23 вересня. Там гарант візьме участь в Генасамблеї ООН.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній пресконференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску в Києві.

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23 вересня ми їдемо до США,

– сказав Пристайко.

Зокрема, у Нью-Йорку Зеленський візьме участь у загальних дебатах в рамках Генеральної асамблеї ООН, які розпочнуться 24 вересня.

17 вересня 2019 року в Нью-Йорку почнеться чергова 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Окрім України участь у ній візьмуть лідери США, Венесуели, Франції, Південної Кореї, Казахстану, Лівії, Ірану та Іраку.

Пристайко також нагадав, що Зеленський має офіційне запрошення на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Проте, дипломати обох країн поки продовжують працювати над графіками лідерів, аби визначити конкретну дату їх зустрічі. Глава МЗС пообіцяв, що цю дату візиту Зеленського до Вашингтону озвучать найближчим часом.

Основною темою зустрічі українського президента з американським керівництвом будуть питання безпеки.

Зауважимо, наприкінці липня Трамп і Зеленський поспілкувалися телефоном і обговорили співпрацю між державами. Це вже була друга розмова лідерів України та США – вперше господар Білого дому зателефонував чинному українському гаранту після перемоги останнього на виборах.

Що відомо про візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.



Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер підкреслив, Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак дату ще не призначено. Він додав, що це є питанням найближчого майбутнього. Сам президент сподівається, що його візит до Сполучених Штатів Америки відбудеться вже восени цього року.