Трамп проведе декілька зустрічей з Зеленським: у США озвучили деталі

Посол США в Україні Вільям Тейлор розповів, що перша зустріч Зеленського і Трампа в Європі буде лише можливістю сказати одне одному "Привіт!". Натомість під час наступної зустрічі у Вашингтоні вже відбудеться більш ґрунтовна розмова двох президентів. До того ж, Тейлор натякнув на можливість візиту Трампа в Україну.

Під час першої зустрічі, яка відбудеться у Варшаві або Лондоні, президенти встигнуть хіба що обмінятися однією-двома ідеями, розповів посол в інтерв'ю "Українській правді".

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Справжня, повноцінна зустріч відбудеться після того. Я сподіваюся, що вона буде за місяць чи два у Вашингтоні. От саме тут буде реальне, змістовне спілкування президентів,

– розповів Вільям Тейлор.

За його словами, американці очікуюють, що після цієї серії зустрічей відносини США та України стануть міцнішими. Що президенти поспілкуються, оцінять підтримку, яку США надають Україні, і підтвердять, що ця підтримка зберігатиметься.

Крім того, він прокоментував можливість візиту американського лідера Дональда Трампа до Києва, зазначивши, що поки нічого такого не заплановано у графіку президента США. Посол наголосив, що такі візити плануються дуже наперед.

"Чи хотів би я, щоби такі плани з’явилися? Звісно. Я хочу зустріти президента Трампа в Україні. Нагадаю, що у 2008 році президент Буш приїхав сюди, щоби продемонструвати чітку підтримку України напередодні саміту НАТО. Візит топ-посадовця з Вашингтона – і йдеться не лише про президента – свідчить, що та чи інша столиця є важливою для США. Такі візити завжди є знаком, сигналом", – розповів Вільям Тейлор.

Що відомо про візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.



Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер підкреслив, Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак дату ще не призначено. Він додав, що це є питанням найближчого майбутнього. Сам президент сподівається, що його візит до Сполучених Штатів Америки відбудеться вже восени цього року.