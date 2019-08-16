02:27
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, 15 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Трамп проведе декілька зустрічей з Зеленським: у США озвучили деталі

      389 Читать новость на русском
      З'явилися деталі зустрічей Трампа і Зеленського: їх буде декілька
      З'явилися деталі зустрічей Трампа і Зеленського: їх буде декілька / Колаж 24 каналу

      Посол США в Україні Вільям Тейлор розповів, що перша зустріч Зеленського і Трампа в Європі буде лише можливістю сказати одне одному "Привіт!". Натомість під час наступної зустрічі у Вашингтоні вже відбудеться більш ґрунтовна розмова двох президентів. До того ж, Тейлор натякнув на можливість візиту Трампа в Україну.

      Під час першої зустрічі, яка відбудеться у Варшаві або Лондоні, президенти встигнуть хіба що обмінятися однією-двома ідеями, розповів посол в інтерв'ю "Українській правді".

      Це цікаво: Трамп назвав Зеленського розумним й заговорив про угоду з Путіним

      Справжня, повноцінна зустріч відбудеться після того. Я сподіваюся, що вона буде за місяць чи два у Вашингтоні. От саме тут буде реальне, змістовне спілкування президентів,
      – розповів Вільям Тейлор.

      За його словами, американці очікуюють, що після цієї серії зустрічей відносини США та України стануть міцнішими. Що президенти поспілкуються, оцінять підтримку, яку США надають Україні, і підтвердять, що ця підтримка зберігатиметься.

      Крім того, він прокоментував можливість візиту американського лідера Дональда Трампа до Києва, зазначивши, що поки нічого такого не заплановано у графіку президента США. Посол наголосив, що такі візити плануються дуже наперед.

      "Чи хотів би я, щоби такі плани з’явилися? Звісно. Я хочу зустріти президента Трампа в Україні. Нагадаю, що у 2008 році президент Буш приїхав сюди, щоби продемонструвати чітку підтримку України напередодні саміту НАТО. Візит топ-посадовця з Вашингтона – і йдеться не лише про президента – свідчить, що та чи інша столиця є важливою для США. Такі візити завжди є знаком, сигналом", – розповів Вільям Тейлор.

      Що відомо про візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.

      Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер підкреслив, Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак дату ще не призначено. Він додав, що це є питанням найближчого майбутнього. Сам президент сподівається, що його візит до Сполучених Штатів Америки відбудеться вже восени цього року.

      blog_ava
      Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
      15 серпня
      46926
      Теги: Новини політики Президент України Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Закордонні візити Зеленського Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 серпня , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 485
      Головні новини 15 серпня: затримання Гримчака та аварія літака у Підмосков'ї
      15 серпня , 22:11 Головні новини 15 серпня: затримання Гримчака та аварія літака у Підмосков'ї
      1481
      Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      15 серпня , 22:00 Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 843
      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      15 серпня , 21:00 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      Анастасія Кушпіт 3626
      Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      15 серпня , 20:30 Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      Світлана Попова 632
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук