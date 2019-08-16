Трамп проведет несколько встреч с Зеленским: в США озвучили детали

Посол США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что первая встреча Зеленского и Трампа в Европе будет только возможностью сказать друг другу "Привет!". Зато во время следующей встречи в Вашингтоне уже состоится более обстоятельный разговор двух президентов. К тому же, Тейлор намекнул на возможность визита Трампа в Украину.

Во время первой встречи, которая состоится в Варшаве или Лондоне, президенты успеют разве что обменяться одной-двумя идеями, рассказал посол в интервью "Украинской правде".

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Настоящая полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов,

– рассказал Уильям Тейлор.

По его словам, американцы ожидают, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче. Что президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться.

Кроме того, он прокомментировал возможность визита американского лидера Дональда Трампа в Киев, отметив, что пока ничего такого не запланировано в графике президента США. Посол подчеркнул, что такие визиты планируются очень заранее.

"Хотел бы я, чтобы такие планы появились? Конечно. Я хочу встретить президента Трампа в Украине. Напомню, что в 2008 году президент Буш приехал сюда, чтобы продемонстрировать четкую поддержку Украине накануне саммита НАТО. Визит топ-чиновника из Вашингтона – и речь не только о президенте – свидетельствует, что та или иная столица является важной для США. Такие визиты всегда является знаком, сигналом", – рассказал Уильям Тейлор.

Что известно о визите Зеленского в США?Сразу после своей инаугурации глава государства выразил желание встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Со своей стороны, Трамп пригласил Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.



Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер подчеркнул, Белый дом ожидает встречи с Зеленским, однако дата еще не назначена. Он добавил, что это вопрос ближайшего будущего. Сам президент надеется, что его визит в Соединенные Штаты Америки состоится уже осенью этого года.