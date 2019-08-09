Трамп назвал Зеленского умным и заговорил о соглашении с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "очень умным и смелым человеком". Он считает, что украинский лидер заключит соглашение с главой Кремля Владимиром Путиным.

В то же время Трамп добавил, что "Зеленский очень скоро приедет (в США – 24 канал)". Об этом он сказал журналистам перед отправлением в отпуск в Нью-Джерси, сообщает ABC News.

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Лидер США отметил, что он ждет Зеленского в Вашингтоне. Он напомнил о приглашении Зеленскому посетить Белый дом в удобное для него время.

Я считаю, он (Владимир Зеленский – 24 канал) заключит соглашение с президентом (России Владимиром – 24 канал) Путиным,

– сказал он

Трамп также считает, что Зеленский – "очень умный, смелый человек, стремящийся к миру".

Что известно о визите Зеленского в США

Сразу после своей инаугурации глава государства выразил желание встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Со своей стороны, Трамп пригласил Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.

Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер подчеркнул, Белый дом ожидает встречи с Зеленским, однако дата еще не назначена. Он добавил, что это вопрос ближайшего будущего. Сам президент надеется, что его визит в Соединенные Штаты Америки состоится уже осенью этого года.

Смотрите видео со словами Трампа о Зеленском: