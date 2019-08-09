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      Трамп назвал Зеленского умным и заговорил о соглашении с Путиным

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      Трамп напомнил, что ждет Зеленского в США
      Трамп напомнил, что ждет Зеленского в США / Getty images

      Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "очень умным и смелым человеком". Он считает, что украинский лидер заключит соглашение с главой Кремля Владимиром Путиным.

      В то же время Трамп добавил, что "Зеленский очень скоро приедет (в США – 24 канал)". Об этом он сказал журналистам перед отправлением в отпуск в Нью-Джерси, сообщает ABC News.

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      Лидер США отметил, что он ждет Зеленского в Вашингтоне. Он напомнил о приглашении Зеленскому посетить Белый дом в удобное для него время.

      Я считаю, он (Владимир Зеленский – 24 канал) заключит соглашение с президентом (России Владимиром – 24 канал) Путиным,
      – сказал он

      Трамп также считает, что Зеленский – "очень умный, смелый человек, стремящийся к миру".

      Что известно о визите Зеленского в США

      Сразу после своей инаугурации глава государства выразил желание встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Со своей стороны, Трамп пригласил Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.

      Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер подчеркнул, Белый дом ожидает встречи с Зеленским, однако дата еще не назначена. Он добавил, что это вопрос ближайшего будущего. Сам президент надеется, что его визит в Соединенные Штаты Америки состоится уже осенью этого года.

      Смотрите видео со словами Трампа о Зеленском:

       

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      Теги: Новости США Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украины Дональд Трамп Владимир Путин Новости политики
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