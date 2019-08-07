05:02
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Зеленский срочно позвонил Путину: причины и детали

      2552 Читати новину українською
      Зеленский позвонил Путину - причины и детали разговора с Путиным 7 августа 2019
      После убийства 4 военных Зеленский позвонил Путину / m.day.kyiv.ua

      Владимир Зеленский рассказал, что после убийства четырех военных на Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. В разговоре украинский президент подчеркнул, что ситуация, которая возникла не приближает стороны к миру.

      Во время разговора Владимир Зеленский попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев, рассказал Президент Украины во время совместного брифинга с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.

      Интересно: В Кремле прокомментировали разговор Зеленского с Путиным

      "Вторым вопросом, который я поднимал, было то, что мы продолжаем разминирование. Нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице-Луганской", – подчеркнул Зеленский.

      Кроме того, обсуждались еще несколько вопросов. Среди них было и возвращение пленных украинцев.

      Я говорю, что наших людей убивают, а мне отвечают, что есть какие-то детали, где наши военные "стреляют по гражданским". Знаете, все говорят о том, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами,
      – подчеркнул президент Украины.

      Кроме того, речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы.

      Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся. И для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины (относительно особого статуса для оккупированного Донбасса – 24 канал).

      Важно: Не оставим без ответа ни одну атаку, – Зеленский о гибели четырех воинов ОС на Донбассе

      Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне.

      Окуповані території, війна на Донбасі
      Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

      Что известно об убийстве 4 украинских военных?6 августа враг обстрелял позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, в результате чего погибли четыре военнослужащих. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.

      На убийство военных отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что смертельный обстрел украинских военных является направленным на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно длиться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.

      По его словам, Украина искренне стремится к миру и это стремление является неизменным. Но 6 августа весь мир увидел, кто именно мира не хочет. Заметим, хлебное перемирие продолжалось всего 17 дней.

      Совместный брифинг Владимира Зеленского с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком: смотрите видео

       

      blog_ava
      Лига Европы: результаты матчей 8 августа
      8 августа
      877
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 7 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      508
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 427
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 871
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук