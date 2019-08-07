Зеленский срочно позвонил Путину: причины и детали

Владимир Зеленский рассказал, что после убийства четырех военных на Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. В разговоре украинский президент подчеркнул, что ситуация, которая возникла не приближает стороны к миру.

Во время разговора Владимир Зеленский попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев, рассказал Президент Украины во время совместного брифинга с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.

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"Вторым вопросом, который я поднимал, было то, что мы продолжаем разминирование. Нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста в Станице-Луганской", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, обсуждались еще несколько вопросов. Среди них было и возвращение пленных украинцев.

Я говорю, что наших людей убивают, а мне отвечают, что есть какие-то детали, где наши военные "стреляют по гражданским". Знаете, все говорят о том, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами,

– подчеркнул президент Украины.

Кроме того, речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы.

Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся. И для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины (относительно особого статуса для оккупированного Донбасса – 24 канал).

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Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

Что известно об убийстве 4 украинских военных?6 августа враг обстрелял позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, в результате чего погибли четыре военнослужащих. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.



На убийство военных отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что смертельный обстрел украинских военных является направленным на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно длиться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.



По его словам, Украина искренне стремится к миру и это стремление является неизменным. Но 6 августа весь мир увидел, кто именно мира не хочет. Заметим, хлебное перемирие продолжалось всего 17 дней.

Совместный брифинг Владимира Зеленского с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком: смотрите видео