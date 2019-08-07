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      В Кремле прокомментировали разговор Зеленского с Путиным

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      В Кремле прокомментировали разговор Зеленского с Путиным

      В Кремле озвучили свои итоги срочного телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

      Путин в очередной раз заявил, что якобы "обстрелы со стороны украинских военных приводят к гибели мирных граждан", об этом сообщает пресс-служба Кремля.

      Важно: Зеленский созвал силовиков из-за гибели военных на Донбассе – основные тезисы

      Владимир Зеленский срочно позвонил российскому президенту после убийства четырех военных на Донбассе. Глава государства во время разговора подчеркнул, что обострение не приближает стороны к миру.

      Разговор подтверждают и в Кремле. Однако при этом российский лидер в очередной раз заявил об "обстрелах" со стороны украинский воинов. Также там отметили, что Зеленский с Путиным говорили о возвращении заключенных.

      Договорились об активизации работы по возврату удерживаемых лиц,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, у Путина напомнили о "юридических аспектах" предоставления незаконной группировке "ДНР" и "ЛНР" особого статуса.

      "В этом контексте подчеркнули необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы", – подчеркивают в Кремле.

      Это уже второй разговор Зеленского и Путина. Первый состоялся вечером 11 июля. До этого украинский и российский лидеры никак не контактировали. Говорили о предстоящей встрече в нормандском формате, обмене пленными и об освобождении моряков.

      Мнение: Четко спланированная провокация Кремля, – эксперт о причине нарушения перемирия

      Что Зеленский сказал Путину?

      Глава государства акцентировал на важности неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, который установили 21 июля. Кроме того, отметил необходимость разведения сил и средств от линии разграничения.

      • Владимир Зеленский отметил недопустимость повторения обстрелов со стороны боевиков, из-за которых 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих.

      • Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, который является необходимым для начала восстановительных работ и ремонта моста.

      • Еще одна тема – диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся. Президент добавил, что для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

      • Один из важных вопросов, которые обсудили политики, – обмен пленными.

      В пресс-службе Президента Украины отмечают, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата. Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне.

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      Гибель четырех украинских военных на Донбассе

      Боевики снова нарушили "перемирие" – обстреляли украинских военных 6 августа вблизи Павлополя. Из-за обстрелов погибли 4 украинских воина. Враг стрелял из гранатомета. Мина попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций.

      Как боевики игнорируют "перемирие" на Донбассе?Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске. Согласно соглашению, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

      Однако боевики систематически нарушают режим тишины и продолжают обстрелы. Руководитель Генштаба Руслан Хомчак отметил, что с начала объявления перемирия – с 21 июля – на Донбассе погибли 6 военнослужащих ООС. Ранения получили 9 воинов.


      Карта оккупированных территорий украинского Донбасса

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      Теги: Нормандский формат Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Президент Украины Владимир Путин Операция Объединенных сил Перемирие
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