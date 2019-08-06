Четверо украинских воинов погибли на Донбассе из-за обстрелов боевиков

С начала суток 6 августа боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции несмотря на перемирие. Из-за обстрелов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Боевики били с вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, об этом сообщил полковник и представитель пресс-службы Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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Так, обстрелы противник начал почти в полночь – 00:45 – и стрелял почти в течение часа вблизи села Богдановка, что в Донецкой области.

С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью,

– сказал он.

В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Павлополя. Обстоятельства гибели украинских военнослужащих представитель Минобороны не уточнил.

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

Несмотря на перемирие, пророссийские боевики осуществляют по несколько обстрелов каждый день – есть раненые украинские военные. Однако в Генштабе "одиночные обстрелы на Донбассе со стороны боевиков" не считают нарушением договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Политические спекуляции на эту тему называют неуместными.



Карта оккупированных территорий Донбасса: инфографика 24 канала