Четверо українських воїнів загинули на Донбасі через обстріли бойовиків

Від початку доби 6 серпня бойовики на Донбасі двічі обстріляли українських позицій попри "перемир'я". Через обстріли загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України.

Бойовики гатили із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, про це повідомив полковник та представник прес-служби Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

Сумні цифри: Скільки українських військових загинули на Донбасі у липні: імена і фото

Так, обстріли ворог розпочав майже опівночі – 00:45 – і стріляв майже протягом години поблизу села Богданівка, що на Донеччині.

З сумом повідомляємо, що в результаті ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення, несумісні з життям,

– сказав він.

О 10:20 російські окупанти почали обстріл із ручного протитанкового гранатомета поблизу Павлополя. Обставини загибелі українських військовослужбовців представник Міноборони не уточнив.

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Попри перемир'я, проросійські бойовики здійснюють по кілька обстрілів кожного дня – є поранені українські військові. Однак у Генштабі "поодинокі обстріли на Донбасі з боку бойовиків" не вважають порушенням домовленостей, що були досягнуті в Мінську. Політичні спекуляції на цю тему називають недоречними.



Карта окупованих територій Донбасу: інфографіка 24 каналу