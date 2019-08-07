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      Самому младшему исполнилось 20: что известно о погибших под Павлополем украинских воинах

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      Фото погибших под Павлополем украинских воинов
      Фото погибших под Павлополем украинских воинов / Коллаж 24 канала

      Из-за обстрела пророссийских боевиков в зоне ООС погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

      О гибели украинских воинов пишут на страницах местных органов власти в соцсетях. Самому старшему из них 30 лет, самому младшему – 20.

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      Боойвики обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя 6 августа. Враг стрелял из гранатомета. Мина попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций.

      В результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко, 1988 года рождения, об этом сообщили в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата. В бригаде воин был помощником гранатометчика.

      Олександо Шарко
      Александо Шарко/ Фото из соцсетей

      Александр родом из Козелецкого района Черниговской области.

      Матрос Владислав Рак – 1998 года рождения. В подразделении морской пехоты он служил на должности гранатометчика. Владислав родом из Козельца, на Черниговщине.

      Владислав Рак
      Владислав Рак/ Фото из соцсетей

      Сергей Шандара родом из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Ему было 24 – военный родился в 1995 году, пишет издание "Вежа".

      Сергій Шандара
      Сергей Шандара/ Фото из соцсетей 

      Матрос Василий Курдов – 1999 года рождения, сообщает UA.Николаев. Воин родом из села Анновка Братского района Николаевской области. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

      Василь Курдов
      Василий Курдов/ Фото из соцсетей

      Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных, которые 6 августа погибли в результате ночного обстрела на Донбассе. Кроме того, глава государства позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Во время разговора он отметил, что обстрелы со стороны боевиков во время перемирия являются недопустимыми и не приближают примирение.

      Как боевики игнорируют "перемирие" на Донбассе? Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске. В соответствии с соглашением, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

      Однако боевики систематически нарушают режим тишины и продолжают обстрелы. Руководитель Генштаба Руслан Хомчак отметил, что с начала объявления перемирия – с 21 июля – на Донбассе погибли 6 военнослужащих ООС. Ранения получили 9 воинов.


      Карта оккупированных территорий украинского Донбасса

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил Фотоновости
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