Самому младшему исполнилось 20: что известно о погибших под Павлополем украинских воинах

Из-за обстрела пророссийских боевиков в зоне ООС погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

О гибели украинских воинов пишут на страницах местных органов власти в соцсетях. Самому старшему из них 30 лет, самому младшему – 20.

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Боойвики обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя 6 августа. Враг стрелял из гранатомета. Мина попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций.

В результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко, 1988 года рождения, об этом сообщили в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата. В бригаде воин был помощником гранатометчика.



Александо Шарко/ Фото из соцсетей

Александр родом из Козелецкого района Черниговской области.

Матрос Владислав Рак – 1998 года рождения. В подразделении морской пехоты он служил на должности гранатометчика. Владислав родом из Козельца, на Черниговщине.



Владислав Рак/ Фото из соцсетей

Сергей Шандара родом из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Ему было 24 – военный родился в 1995 году, пишет издание "Вежа".



Сергей Шандара/ Фото из соцсетей

Матрос Василий Курдов – 1999 года рождения, сообщает UA.Николаев. Воин родом из села Анновка Братского района Николаевской области. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.



Василий Курдов/ Фото из соцсетей

Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных, которые 6 августа погибли в результате ночного обстрела на Донбассе. Кроме того, глава государства позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Во время разговора он отметил, что обстрелы со стороны боевиков во время перемирия являются недопустимыми и не приближают примирение.

Как боевики игнорируют "перемирие" на Донбассе? Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске. В соответствии с соглашением, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Однако боевики систематически нарушают режим тишины и продолжают обстрелы. Руководитель Генштаба Руслан Хомчак отметил, что с начала объявления перемирия – с 21 июля – на Донбассе погибли 6 военнослужащих ООС. Ранения получили 9 воинов.



Карта оккупированных территорий украинского Донбасса