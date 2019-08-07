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      Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших воинов: известны имена

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      Семьям погибших на Донбассе воинов выделят квартиры
      Семьям погибших на Донбассе воинов выделят квартиры / novynarnia.com

      Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных, которые 6 августа погибли в результате ночного обстрела на Донбассе. Об этом он заявил во время срочного совещания с военным руководством.

      Все четверо погибших были воинами 36-й отдельной бригады морской пехоты, отмечают Военно-морские силы Украины.

      Это стоит знать: Зеленский созвал силовиков из-за гибели военных на Донбассе: главные тезисы

      Так, в результате обстрела погибли:

      Александр Шарко – старший матрос;

      Владислав Рак – матрос;

      Сергей Шандра – солдат;

      Василий Курдов – матрос.

      Что известно о гибели 4 украинских военных?6 августа враг обстрелял позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, в результате чего погибли четыре военнослужащих. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.

      На убийство военных отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что смертельный обстрел украинских военных является направленным на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно длиться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.

      По его словам, Украина искренне стремится к миру и это стремление является неизменным. Но 6 августа весь мир увидел, кто именно мира не хочет. Заметим, хлебное перемирие продолжалось всего 17 дней.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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