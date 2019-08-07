Зеленський доручив виділити квартири сім'ям загиблих воїнів: відомі імена

Президент України Володимир Зеленський доручив виділити квартири сім'ям чотирьох українських військових, які 6 серпня загинули внаслідок нічного обстрілу на Донбасі. Про це він заявив під час термінової наради з військовим керівництвом.

Усі четверо загиблих були воїнами 36-ої окремої бригади морської піхоти, зазначають Військово-морські сили України.

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Так, внаслідок обстрілу загинули:

Олександр Шарко – старший матрос;

Владислав Рак – матрос;

Сергій Шандра – солдат;

Василь Курдов – матрос.

Що відомо про загибель 4 українських військових?6 серпня ворог обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, в результаті чого загинули чотири військовослужбовця. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет.



На вбивство військових відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових є спрямованим на підрив не тільки перемир’я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.



За його словами, Україна щиро прагне миру та це прагнення є незмінним. Але 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир’я тривало всього 17 днів.