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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Зеленський доручив виділити квартири сім'ям загиблих воїнів: відомі імена

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      Сім'ям загиблих на Донбасі воїнів виділять квартири
      Сім'ям загиблих на Донбасі воїнів виділять квартири / novynarnia.com

      Президент України Володимир Зеленський доручив виділити квартири сім'ям чотирьох українських військових, які 6 серпня загинули внаслідок нічного обстрілу на Донбасі. Про це він заявив під час термінової наради з військовим керівництвом.

      Усі четверо загиблих були воїнами 36-ої окремої бригади морської піхоти, зазначають Військово-морські сили України.

      Це варто знати: Зеленський скликав силовиків через загибель військових на Донбасі: основні тези

      Так, внаслідок обстрілу загинули:

      Олександр Шарко – старший матрос;

      Владислав Рак – матрос;

      Сергій Шандра – солдат;

      Василь Курдов – матрос.

      Що відомо про загибель 4 українських військових?6 серпня ворог обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, в результаті чого загинули чотири військовослужбовця. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет.

      На вбивство військових відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових є спрямованим на підрив не тільки перемир’я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.

      За його словами, Україна щиро прагне миру та це прагнення є незмінним. Але 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир’я тривало всього 17 днів.

      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 канал
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