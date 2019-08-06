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      Не оставим без ответа ни одну атаку, – Зеленский о гибели четырех воинов ОС на Донбассе

      1582 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смертельный обстрел украинских военных вблизи Павлополя направлен на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно длиться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.

      6 августа, несмотря на перемирие, боевики совершили атаку украинских позиций возле Павлополя Донецкой области, в результате чего четверо украинских военных погибли. Все погибшие входили в состав одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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      На такие дерзкие действия оккупантов уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина искренне стремится к миру и это стремление является неизменным. Но 6 августа весь мир увидел, кто мира не хочет. Заметим, хлебное перемирие продолжалось всего 17 дней.

      Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров,
      – подчеркнул Зеленский.

      Также он выразил искренние соболезнования семьям погибших героев.

      "Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной", – добавил президент.

      Ранее о трагических событиях возле Павлополя высказался секретарь СНБО Александра Данилюк. Как сообщил он, боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета в тот момент, когда бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

      Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания,
      – подчеркнул Данилюк.

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      Что известно о так называемом бессрочном перемирии на Донбассе

      Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске. Согласно соглашению, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

      С начала перемирия боевики периодически обстреливают украинские позиции, в результате чего ранения несут украинские военные. Правда, в Генштабе "единичные обстрелы на Донбассе со стороны боевиков" не считают нарушением вышеупомянутых минских договоренностей. Кроме того, политические спекуляции на эту тему называют неуместными.


      Донбас, карта, Донецька та Луганська області
      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

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      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандский формат Жертвы Владимир Зеленский Война на Донбассе Президент Украины Операция Объединенных сил Перемирие
      Источник: 24 канал
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