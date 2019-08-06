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      Войны не боится, – волонтер о новом руководителе ООС Кравченко

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      Владимир Кравченко стал новым командующим Объединенных сил
      Владимир Кравченко стал новым командующим Объединенных сил / rayon.in.ua

      Новоназначенный командующий Объединенных сил Владимир Кравченко – грамотный офицер, который не боится войны. Его назначение на эту должность вероятнее всего связано с повышением Сырского, который до этого был командующим ОС.

      Волонтер Роман Доник рассказал, что генерал-лейтенант Кравченко начинал службу на войне с оперативного командования. Так, сначала войны на Донбассе он командовал сектором А (Луганская область), а после этого – оперативно-тактическими группировками.

      Важно: Владимир Кравченко – новый командующий ОС: что о нем известно

      Офицер грамотный. Простой в общении, в хорошем смысле. Войны не боится. С россиянами свои счета. Сын и племянник с начала на войне. Племянник погиб,
      – рассказал волонтер.

      Доник предположил, что назначение Кравченко новым командующим ООС вряд ли связано с "запретами огня".

      "Назначение скорее связано с повышением Сырского, а не со всякими запретами огня. Если бы хотели запретить ведение огня, прислали бы Локоту (командующий войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, – 24 канал). Все кто в теме, помнят тотальные запреты на открытие огня в ответ и его истерики. В общем, пока, паниковать нет причин. А там посмотрим. Жизнь волнующая", – добавил он.

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      Кроме того, волонтер отметил, что Сырский будет хорошим командующим Сухопутных войск ВСУ. Даже лучше, чем его предшественник Сергей Попко.

      Сырский – грамотный офицер и хороший солдат. Не боится войны, принимает решения и несет за них ответственность. Очень надеюсь, что будет иметь свое мнение и сдвинется с мертвой точки учебный процесс в учебных центрах Сухопутных войск,
      – сказал Доник.

      По его словам, в ООС у Сырского была отдельная карта опорников, где он обозначал те, которые сам обходил. Но не ради проверок, а для того, чтобы понять, чем и как живут, и как они оборудованы. Кроме того, Сырский был инициатором денежных вознаграждений за призовые места в соревнованиях на лучшие расчеты или экипажи из ООС.

      Важно! Президент Владимир Зеленский 5 августа уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на его место Владимира Кравченко. Сырский же стал командующим Сухопутных войск ВСУ. На этом посту он заменил Сергея Попко.

       

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Война Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Александр Сирский
      Источник: 24 Канал
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