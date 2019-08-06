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      Війни не боїться, – волонтер про нового керівника ООС Кравченка

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      Володимир Кравченко став новим командувачем Об'єднаних сил
      Володимир Кравченко став новим командувачем Об'єднаних сил / rayon.in.ua

      Новопризначений командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко грамотний офіцер, який не боїться війни. Його призначення на цю посаду найімовірніше пов'язане з підвищенням Сирського, який до цього був командувачем ОС.

      Волонтер Роман Донік розповів, що генерал-лейтенант Кравченко розпочинав службу на війні з оперативного командування. Так, спочатку війни на Донбасі він командував сектором А (Луганська область), а після цього Оперативно-тактичним угрупованням.

      Важливо: Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо

      Офіцер грамотний. Простий в спілкуванні, в хорошому сенсі. Війни не боїться. З росіянами свої рахунки. Син і племінник з початку на війні. Племінник загинув,
      – розповів волонтер.

      Донік припустив, що призначення Кравченка новим командувачем ООС навряд чи пов'язане з "заборонами вогню".

      "Призначення швидше пов'язане з підвищенням Сирського, а не зі всякими заборонами вогню. Якби хотіли заборонити ведення вогню, прислали б Локоту (командувач військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, – 24 канал). Всі хто в темі, пам'ятають тотальні заборони на відкриття вогню у відповідь і його істерики. Загалом, поки, панікувати немає причин. А там подивимося. Життя бентежне", – додав він.

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      Окрім того, волонтер зауважив, що Сирський буде хорошим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Навіть кращим, аніж його попередник Сергій Попко.

      Сирський – грамотний офіцер і гарний солдат. Не боїться війни, ухвалює рішення і несе за них відповідальність. Дуже сподіваюся, що матиме свою думку і зрушить із мертвої точки навчальний процес у навчальних центрах Сухопутних військ,
      – сказав Донік.

      За його словами, в ООС у Сирського була окрема карта опорників, де він позначав ті, які сам обходив. Але, не заради перевірок, а для того, щоби зрозуміти, чим і як живуть і як їх обладнано. Окрім того, Сирський був ініціатором грошових винагород за призові місця у змаганнях на найкращі розрахунки чи екіпажі з ООС. 

      Важливо! Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на його місце Володимира Кравченка. Сирський натомість став командувачем Сухопутних військ ЗСУ. На цьому посту він замінив Сергія Попка.

       

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Новини політики Війна Олександр Сирський Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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