Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо

Призначений президентом Володимиром Зеленським новий командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко має Mersedes Benz 1998 року випуску та земельну ділянку у Чернігівській області. Квартиру та майже 300 тисяч гривень кредитів у різних банках має його дружина.

Майно та родина

Інформацію про це можна дізнатися із декларацій про доходи, розміщених у мережі в публічному доступі. Цікаво, що кредити дружини Кравченка у декларації за 2017 рік не значаться, а у декларації за 2018 – вже є.

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З декларацій можна дізнатися також, що дружина Володимира Кравченка (Любов Кравченко) працює у військовій частині, отримала зарплату за 2018 рік у понад 104 тисячі гривень. У 2018 році вона придбала 72-метрову квартиру в Чернігові.

Сам Володимир Кравченко квартири у власності не має, але має майже гектар землі в селі Вознесенське (Чернігівська область), придбаний у 2017 році, і представницький Mersedes Benz, але 1998 року випуску. Генерал-лейтенант задекларував зарплату у розмірі понад 455 тисяч гривень.

Також відомо про двох синів Кравченка – Ігоря та Олександра.



Кравченко та В'ятрович з угодою про партнерство із Українським інститутом національної пам'яті

Служба у ЗСУ

Відкритої інформації про Кравченка – мало. Відомо, що Володимир Анатолійович Кравченко був начальником оперативного командування "Північ" з центром у Чернігові з 2017 року. До цього працював заступником начальника штабу в тому ж ОК. Генеральське звання отримав в грудні 2014 року указом п'ятого президента Петра Порошенка.



Кравченко на урочистостях з народи 360-річчя перемоги у Конотопській битві 1659 року

Сторінки у Вікіпедії генерал-лейтенант не має. Не вдалося й ідентифікувати його і у соціальних мережах. Станом на кінець 5 серпня (саме у цей день Зеленський призначив Кравченка командувачем ОС) на офіційній сторінці Операції об'єднаних сил інформації про нового командувача не публікували.