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      Президент Зеленський змінив командувача ООС, замість Сирського ним став Кравченко

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      Володимир Кравченко – новий командувач Об'єднаних сил
      Володимир Кравченко – новий командувач Об'єднаних сил / ОК "Північ"

      Олександра Сирського звільнено з посади командувача Об'єднаних сил Президентом України Володимиром Зеленським. Новим керівником ООС став Володимир Кравченко.

      Відповідні укази 577/2019 і 579/2019 від 5 серпня 2019 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

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      Також президент України звільнив Сергія Попка з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України. На цю посаду глава держави призначив Олександра Сирського, який раніше керував ООС. Укази 576/2019 і 578/2019 вже на офіційному сайті глави держави.

      Коротко змінених президентом керівників у ЗСУ

      Володимир Кравченко – генерал-лейтенант із серпня 2018 року. З 2017 року був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

      Кравченко
      Володимир Кравченко – новий командувач ООС

      Олександр Сирський – після початку АТО на Сході України був начальником штабу сектора "С", одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, координував вихід українських військових із Дебальцевого. У 2016 році очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ. У 2017 став командиром АТО аж до її завершення та початку Операції об'єднаних сил. З травня 2019 року призначений Порошенком командувачем Об'єднаних сил.

      Сирський
      Олександр Сирський – тепер командувач Сухопутними силами ЗСУ

      Сергій Попко – генерал-полковник ЗСУ, командувачем Сухопутних військ України призначений указом п'ятого президента Порошенка у березні 2016 року. Перед цим очолював Головний командний центр Генштабу ЗСУ, виконував обов'язки командувача Об'єднаного оперативного командування ЗСУ.

      Попко
      Сергій Попко – попередній командувач Сухопутними силами ЗСУ

      Детально про усі призначення президента Зеленського читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Олександр Сирський Президент України Володимир Зеленський Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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