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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Президент Зеленский сменил командующего ООС, вместо Сырского им стал Кравченко

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      Владимир Кравченко – новый командующий Объединенных сил
      Владимир Кравченко – новый командующий Объединенных сил / ОК "Север"

      Александра Сырского уволено с должности командующего Объединенных сил Президентом Украины Владимиром Зеленским. Новым руководителем ООС стал Владимир Кравченко.

      Соответствующие указы 577/2019 и 579/2019 от 5 августа 2019 года обнародованы на официальном сайте главы государства.

      Читайте также: Владимир Кравченко, новый командующий ОС: что о нем известно

      Также президент Украины уволил Сергея Попка с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. На эту должность глава государства назначил Александра Сырского, который ранее руководил ООС. Указы 576/2019 и 578/2019 уже на официальном сайте главы государства.

      Коротко про измененных президентом руководителей в ВСУ

      Владимир Кравченко – генерал-лейтенант с августа 2018 года. С 2017 года был командующим войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

      Кравченко
      Владимир Кравченко – новый командующий ООС

      Александр Сырский после начала АТО на Востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ. В 2017 году стал командиром АТО до ее завершения и начала Операции объединенных сил.  Назначен Порошенком командующим Объединенных сил с мая 2019 года.

      Сирський
      Александр Сырский – теперь командующий Сухопутными силами ВСУ

      Сергей Попко – генерал-полковник ВСУ, командующим Сухопутных войск Украины назначен указом пятого президента Порошенко в марте 2016 года. Перед этим возглавлял Главный командный центр Генштаба ВСУ, исполнял обязанности командующего Объединенного оперативного командования ВСУ.

      Попко
      Сергей Попко – предыдущий командующий Сухопутными силами ВСУ

      Подробно обо всех назначения президента Зеленского читайте в материалах 24 канала.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Вооруженные силы Украины Президент Украины Операция Объединенных сил Александр Сирский Назначения Зеленского Владимир Кравченко
      Источник: 24 канал
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