Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС: що про нього відомо

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем Об'єднаних сил. Про відповідне призначення гарант повідомив 6 травня у штабі ООС.

На цій посаді Сирський замінить Сергія Наєва. Наєв очолив Об'єднані сили у березні 2018 року. За час його перебування на цій посаді українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 квадратні кілометри окупованих територій.

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Що відомо про Олександра Сирського?

Має звання генерала-лейтенанта, у 2016 році був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.



Олександр Сирський