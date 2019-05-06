Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС: що про нього відомо
Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем Об'єднаних сил. Про відповідне призначення гарант повідомив 6 травня у штабі ООС.
На цій посаді Сирський замінить Сергія Наєва. Наєв очолив Об'єднані сили у березні 2018 року. За час його перебування на цій посаді українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 квадратні кілометри окупованих територій.
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Що відомо про Олександра Сирського?
Має звання генерала-лейтенанта, у 2016 році був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.
Олександр Сирський
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