16:36
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО

      Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС: що про нього відомо

      839 Читать новость на русском
      Олександр Сирський новий командувач ООС - біографія Сирського
      Олександр Сирський / фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем Об'єднаних сил. Про відповідне призначення гарант повідомив 6 травня у штабі ООС.

      На цій посаді Сирський замінить Сергія Наєва. Наєв очолив Об'єднані сили у березні 2018 року. За час його перебування на цій посаді українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 квадратні кілометри окупованих територій.

      Читайте також: Минуло 5 років з першого серйозного бою на Донбасі – у Слов’янську

      Що відомо про Олександра Сирського?

      Має звання генерала-лейтенанта, у 2016 році був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. 

      Олександр Сирський
      Олександр Сирський

      blog_ava
      Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
      сьогодні
      10067
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      сьогодні , 15:40 Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      Дід Панас 124
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сьогодні , 14:31 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 1507
      НАБУ завершило розслідування проти Труханова: що не задекларував мер Одеси
      сьогодні , 12:42 НАБУ завершило розслідування проти Труханова: що не задекларував мер Одеси
      734
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сьогодні , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1518
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 травня , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 5075
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук