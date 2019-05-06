Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС: что о нем известно

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим Объединенных сил. О соответствующем назначении гарант сообщил 6 мая в штабе ООС.

На этом посту Сирский заменит Сергея Наева. Наев возглавил Объединенные силы в марте 2018 года. За время его пребывания на этом посту украинские военные освободили три населенных пункта и вернули под контроль 24 квадратных километра оккупированных территорий.

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Что известно об Александре Сирском?

До АТО Александр Сирский был кадровым украинским военным. В 2000-х годах он командовал 72 бригадой. Получил звание генерал-майора.

Перед началом войны на Донбассе был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в тогдашних процессах сотрудничества с НАТО.

С началом боевых действий Александр Сирский стал начальником штаба АТО. Был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали в сам город. Он же координировал выход украинских военных из Дебальцево.

За бои на Дебальцевском плацдарме Александра Сирского наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени, впоследствии он получил завание генерал-лейтенанта.

В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был командиром всей Антитеррористической операции на Востоке Украины, которую впоследствии заменила Операция объединенных сил.



Александр Сирский