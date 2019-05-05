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      Прошло 5 лет после первого серьезного боя на Донбассе – в Славянске

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      Бои за Славянск
      Бои за Славянск / Иллюстративное фото

      Пять лет назад, 5 мая 2014 года, в Донбассе состоялся первый серьезный бой – под Славянском. Тогда пророссийские боевики впервые напали на колонну украинских военных.

      Бой не был спланирован и оказался неожиданностью для украинских бойцов. Они следовали через Семеновку, когда российские диверсанты попытались атаковать их боевые машины из противотанкового ракетного комплекса "Фагот", вспоминает советник президента Петра Порошенко – Юрий Бутусов.

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      Завязался бой, где у противника было преимущество – хорошее знание местности и эффект внезапности. Тогда практически все украинские спецназовцы не имели реального боевого опыта на настоящей войне. Однако благодаря слаженной подготовке и умелому командованию, бойцы спецподразделений СБУ "Альфа" и "Ягуар" смогли выйти из засады.

      Во время боев защитники Украины убили не менее 5 пророссийских боевиков, но и сами понесли потери. Так, 4 офицера "Альфы" получили тяжелые ранения и как следствие инвалидность, более 20 спецназовцев из разных подразделений получили другие ранения и контузии.

      На этом перекрестке погибли "альфачи" полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевський, прапорщик Виктор Долинский из "Ягуара". Вечная память,
      – написал Бутусов, добавив соответствующее фото перекрестка.

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      Слов'янськ 5 років війна Донбас АТО загиблі військові
      Погибшие бойцы "Альфы", которые защищали Славянск

      Как боевики захватили Славянск?

      Оккупация Славянска началась раньше этого большого боя – 11 апреля 2014 года. Тогда 52 пророссийских боевика под руководством офицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова) захватили административные здания в городе и повывешивали там российские флаги. Вскоре боевики контролировали не только Славянск, но и соседний Краматорск и ряд других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

      Слов'янську окупація адмінбудівлі Росія прапори бойовики Гіркін
      Боевики установили российские флаги на админзданиях в Славянске

      13 апреля бойцы "Альфы" попытались выбить оккупантов из Славянска, но потерпели поражение. В бою погиб украинский офицер Геннадий Биличенко. Так и началась война на востоке Украины, которую назвали антитеррористической операцией.

      До 25 апреля украинским войскам удалось окружить город, на что российские оккупационные силы ответили многочисленными попытками прорыва блокады. В течение следующих нескольких месяцев в Славянске продолжались перестрелки. Во время них существенные повреждения получили жилые дома, от осколочных ранений погибали мирные жители.

      5 июля украинские военные все же сумели выбить из города пророссийских боевиков. А 3 августа в освобожденном Славянске прошло шествие в поддержку единства Украины.

      Слов'янськ звільнення міста
      Въезд в Славянск после освобождения от оккупантов

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      Теги: История Новости Украины СБУ Жертвы Славянск АТО Новости России Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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