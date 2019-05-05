Минуло 5 років з першого серйозного бою на Донбасі – у Слов’янську

П'ять років тому, 5 травня 2014 року, на Донбасі відбувся перший серйозний бій – під Слов'янськом. Тоді проросійські бойовики вперше напали на колону українських військових.

Бій не був спланований і виявився несподіванкою для українських бійців. Вони прямували через Семенівку, коли російські диверсанти спробували атакувати їх бойові машини з протитанкового ракетного комплексу "Фагот", згадує радник президента Петра Порошенка – Юрій Бутусов.

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Зав'язався бій, де у противника була перевага – добре знання місцевості та ефект раптовості. Тоді практично всі українські спецназівці не мали реального бойового досвіду на справжній війні. Проте завдяки злагодженій підготовці і вмілому командуванню, бійці спецпідрозділів СБУ "Альфа" і "Ягуар" змогли вийти із засідки.

Під час боїв захисники України вбили щонайменше 5 проросійських бойовиків, але й самі зазнали втрат. Так, 4 офіцерів "Альфи" отримали важкі поранення та як наслідок інвалідність, понад 20 спецназівців з різних підрозділів отримали інші поранення і контузії.

На цьому перехресті загинули "альфачі" полковник Олександр Аніщенко і майор Руслан Лужевський, прапорщик Віктор Долинський з "Ягуара". Вічна пам'ять,

– написав Бутусов, додавши відповідне фото перехрестя.

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Загиблі бійці "Альфи", які захищали Слов'янськ

Як бойовики захопили Слов’янськ?

Окупація Слов'янська почалася раніше за цей великий бій – 11 квітня 2014 року. Тоді 52 проросійські бойовики під керівництвом офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) захопили адміністративні будівлі у місті та повивішували там російські прапори. Незабаром бойовики контролювали не тільки Слов'янськ, а й сусідній Краматорськ та низку інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.



Бойовики встановили російські прапори на адмінбудівлях у Слов'янську

13 квітня бійці "Альфи" спробували вибити окупантів зі Слов'янська, але зазнали поразки. У бою загинув український офіцер Геннадій Біліченко. Так і почалася війна на сході України, яку назвали антитерористичною операцією.

До 25 квітня українським військам вдалося оточити місто, на що російські окупаційні сили відповіли численними спробами прориву блокади. Протягом наступних кількох місяців у Слов’янську тривали перестрілки. Під час них суттєвих ушкоджень зазнали житлові будинки, від осколкових поранень гинули мирні жителі.

5 липня українські військові все ж зуміли вибити з міста проросійських бойовиків. А 3 серпня у визволеному Слов'янську пройшла хода на підтримку єдності України.



В'їзд у Слов'янськ після звільнення від окупантів