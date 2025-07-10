Є місця, де вода сягає майже 3 метрів. Усе, що відомо про затоплення навколо Львова та які наслідки спричинила негода, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про затоплення навколо Львова