Є місця, де вода сягає майже 3 метрів. Усе, що відомо про затоплення навколо Львова та які наслідки спричинила негода, розповідає 24 Канал.
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Що відомо про затоплення навколо Львова
Синоптики попередили про стихійні метеорологічні явища у Львові. У четвер, 10 липня, по території міста та області оголошено ІІІ рівень небезпеки, червоний. До кінця доби 10 липня збережеться надзвичайний дощ (≥80 мм за 12 год і менше, в селенебезпечних районах ≥50 мм за 12 год і менше), Представники обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили готовність до оперативного дослідження якості питної води. У разі загострення ситуації, наявних реагентів достатньо. Заміри якості питної води проводять регулярно. У підсумку засідання доручили головам міських, селищних та сільських громад організувати обстеження зруйнованих (пошкоджених) будівель та споруд, встановити розміри завданих збитків і визначити обсяги коштів, необхідних для їх відновлення. Унаслідок підтоплення на території населених пунктів Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждали: автодорога "Львів – Пустомити – Меденичі", 22 вулиці, близько 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Також вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках. Найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові. У місті підтопило 9 вулиць та 25 дахів. Подекуди спостерігаються збої в роботі світлофорів. Роботи з ліквідації наслідків тривають, повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Розпочали пропускати транспорт на ділянці в Сокільниках. Там укріпили узбіччя, проте повністю рух наразі не відновили. Також внаслідок негоди у Солонці на трасі "Київ-Чоп" відбувся невеликий зсув дорожнього полотна, працює відповідна техніка. По інших ділянках ускладнень в русі немає. Загалом понад 44 тисячі абонентів у області перебувають без електропостачання. Не функціонують 4 світлофорні об’єкти: на перехрестях вулиць Зелена – Зубрівська, Кульпарківська – Садова, Стрийська – Наукова – проспект Святого Івана Павла II та просп. Святого Івана Павла II – ринок "Шувар". Ще 7 світлофорних об’єктів працюють у режимі "жовтого миготіння" – на вулиці Городоцькій, 280, вул. Науковій, 64, вулиці Княгині Ольги, 5а – вулиці Шумського, вулиці Пасічній – вулиці Пирогівці, вулиці Липинського, 50а, вулиці Франка – вулиці Стрийській та проспекті Чорновола – вулиці Панча – вулиці Торф'яній. Для здійснення регулювання руху транспорту на найбільших перехрестях, де не працюють світлофори, залучено працівників поліції. Бригади працюють над відновленням світлофорів. Через підтоплення трамвайної колії на ділянці Чукаріна – Вернадського (внаслідок підйому рівня води в річці Зубра) трамваї №4 та №8 тимчасово курсують до зупинки “Кінотеатр ім. Довженка”. Пожежні відділення за допомогою мотопомпи проводять відкачування води на одній з електропідстанції. Львівська міська рада повідомила, що через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів, ідеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Усі необхідні служби працюють у посиленому режимі. "Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок", – ідеться у повідомленні. Тролейбус №27 через підтоплення на вул. Авіаційній тимчасово розвертається на вул. Городоцькій біля АТП-1. На маршруті працює тролейбус з автономним живленням. Річку Зубру, що поблизу Львова, затопило, проїзд транспорту там наразі неможливий. Також через сильні дощі впродовж ночі підтоплено автостоянки поблизу ЖК "Континент" у Сокільниках. Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. Згідно з прогнозами, дощ буде до кінця дня.
– вказують у РЦГМ.
У Львові через негоду не працює 11 світлофорних обʼєктів
У ДСНС показали наслідки негоди на Львівщині
Рятувальники допомагають людям рятуватися / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники допомагають евакуювати тварин / ДСНС Львівщини
Наслідки затоплення у Львівській області / Фото ДСНС Львівщини
Синоптики попередили про стихійні метеорологічні явища у Львові. У четвер, 10 липня, по території міста та області оголошено ІІІ рівень небезпеки, червоний.
До кінця доби 10 липня збережеться надзвичайний дощ (≥80 мм за 12 год і менше, в селенебезпечних районах ≥50 мм за 12 год і менше),
Представники обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили готовність до оперативного дослідження якості питної води. У разі загострення ситуації, наявних реагентів достатньо. Заміри якості питної води проводять регулярно.
У підсумку засідання доручили головам міських, селищних та сільських громад організувати обстеження зруйнованих (пошкоджених) будівель та споруд, встановити розміри завданих збитків і визначити обсяги коштів, необхідних для їх відновлення.
Унаслідок підтоплення на території населених пунктів Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждали: автодорога "Львів – Пустомити – Меденичі", 22 вулиці, близько 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Також вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках.
Найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові. У місті підтопило 9 вулиць та 25 дахів. Подекуди спостерігаються збої в роботі світлофорів. Роботи з ліквідації наслідків тривають, повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Розпочали пропускати транспорт на ділянці в Сокільниках. Там укріпили узбіччя, проте повністю рух наразі не відновили. Також внаслідок негоди у Солонці на трасі "Київ-Чоп" відбувся невеликий зсув дорожнього полотна, працює відповідна техніка. По інших ділянках ускладнень в русі немає.
Загалом понад 44 тисячі абонентів у області перебувають без електропостачання.
Не функціонують 4 світлофорні об’єкти: на перехрестях вулиць Зелена – Зубрівська, Кульпарківська – Садова, Стрийська – Наукова – проспект Святого Івана Павла II та просп. Святого Івана Павла II – ринок "Шувар".
Ще 7 світлофорних об’єктів працюють у режимі "жовтого миготіння" – на вулиці Городоцькій, 280, вул. Науковій, 64, вулиці Княгині Ольги, 5а – вулиці Шумського, вулиці Пасічній – вулиці Пирогівці, вулиці Липинського, 50а, вулиці Франка – вулиці Стрийській та проспекті Чорновола – вулиці Панча – вулиці Торф'яній.
Для здійснення регулювання руху транспорту на найбільших перехрестях, де не працюють світлофори, залучено працівників поліції. Бригади працюють над відновленням світлофорів.
Через підтоплення трамвайної колії на ділянці Чукаріна – Вернадського (внаслідок підйому рівня води в річці Зубра) трамваї №4 та №8 тимчасово курсують до зупинки “Кінотеатр ім. Довженка”.
Пожежні відділення за допомогою мотопомпи проводять відкачування води на одній з електропідстанції.
Львівська міська рада повідомила, що через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів, ідеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Усі необхідні служби працюють у посиленому режимі.
"Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок", – ідеться у повідомленні.
Тролейбус №27 через підтоплення на вул. Авіаційній тимчасово розвертається на вул. Городоцькій біля АТП-1. На маршруті працює тролейбус з автономним живленням.
Річку Зубру, що поблизу Львова, затопило, проїзд транспорту там наразі неможливий. Також через сильні дощі впродовж ночі підтоплено автостоянки поблизу ЖК "Континент" у Сокільниках.
Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. Згідно з прогнозами, дощ буде до кінця дня.