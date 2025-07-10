Есть места, где вода достигает почти 3 метров. Все, что известно о затоплении вокруг Львова и какие последствия вызвала непогода, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о затоплении вокруг Львова

12:48, 10 июля

Синоптики предупредили о стихийных метеорологических явлениях во Львове. В четверг, 10 июля, по территории города и области объявлен III уровень опасности, красный.

До конца суток 10 июля сохранится чрезвычайный дождь (≥80 мм за 12 ч и менее, в селеноопасных районах ≥50 мм за 12 ч и менее),
– указывают в РЦГМ.

12:10, 10 июля

Представители областного центра контроля и профилактики болезней подтвердили готовность к оперативному исследованию качества питьевой воды. В случае обострения ситуации, имеющихся реагентов достаточно. Замеры качества питьевой воды проводят регулярно.

В итоге заседания поручили главам городских, поселковых и сельских общин организовать обследование разрушенных (поврежденных) зданий и сооружений, установить размеры нанесенного ущерба и определить объемы средств, необходимых для их восстановления.

12:08, 10 июля

В результате подтопления на территории населенных пунктов Скнилов, Зубра, Сокольники и Зимняя Вода пострадали: автодорога "Львов – Пустомыты – Меденичи", 22 улицы, около 180 автомобилей и 200 жилых домов. Также вода попала в детский сад и амбулаторию в Сокольниках.

Наибольшее количество осадков зафиксировали во Львове. В городе подтопило 9 улиц и 25 крыш. Кое-где наблюдаются сбои в работе светофоров. Работы по ликвидации последствий продолжаются, сообщил руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.

12:02, 10 июля

Начали пропускать транспорт на участке в Сокольниках. Там укрепили обочины, однако полностью движение пока не восстановили. Также в результате непогоды в Солонке на трассе "Киев-Чоп" произошел небольшой сдвиг дорожного полотна, работает соответствующая техника. По другим участкам осложнений в движении нет.

Всего более 44 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения.

11:29, 10 июля

Во Львове из-за непогоды не работает 11 светофорных объектов

Не функционируют 4 светофорные объекты: на перекрестках улиц Зеленая – Зубровская, Кульпарковская – Садовая, Стрыйская – Научная – проспект Святого Иоанна Павла II и просп. Святого Иоанна Павла II – рынок "Шувар".

Еще 7 светофорных объектов работают в режиме "желтого мигания" – на улице Городоцкой, 280, ул. Научной, 64, улице Княгини Ольги, 5а – улице Шумского, улице Пасечной – улице Пироговке, улице Липинского, 50а, улице Франко – улице Стрыйской и проспекте Черновола – улице Панча – улице Торфяной.

Для осуществления регулирования движения транспорта на крупнейших перекрестках, где не работают светофоры, привлечены сотрудники полиции. Бригады работают над восстановлением светофоров.

09:56, 10 июля

Из-за подтопления трамвайных путей на участке Чукарина – Вернадского (вследствие подъема уровня воды в реке Зубра) трамваи №4 и №8 временно курсируют до остановки “Кинотеатр им. Довженко”.

09:40, 10 июля

Пожарные отделения с помощью мотопомпы проводят откачку воды на одной из электроподстанций.

09:30, 10 июля

В ГСЧС показали последствия непогоды на Львовщине


Спасатели помогают людям спасаться / Фото ГСЧС Львовщины


Спасатели помогают эвакуировать животных / ГСЧС Львовщины


Последствия затопления во Львовской области / Фото ГСЧС Львовщины

09:06, 10 июля

Львовский городской совет сообщил, что из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров, речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов. Все необходимые службы работают в усиленном режиме.

"Существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов. Просим жителей перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков", – говорится в сообщении.

08:49, 10 июля

Троллейбус №27 из-за подтопления на ул. Авиационной временно разворачивается на ул. Городоцкой возле АТП-1. На маршруте работает троллейбус с автономным питанием.

07:21, 10 июля

Реку Зубру, что вблизи Львова, затопило, проезд транспорта там пока невозможен. Также из-за сильных дождей в течение ночи подтоплены автостоянки вблизи ЖК "Континент" в Сокольниках.

Как сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, во Львове подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная. Согласно прогнозам, дождь будет до конца дня.