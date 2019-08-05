05:29
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Владимир Кравченко – новый командующий ОС: что о нем известно

      4035 Читати новину українською
      Владимир Кравченко – новый командующий ОС
      Владимир Кравченко – новый командующий ОС / ОК "Север"

      Назначенный президентом Владимиром Зеленским новый командующий Объединенных сил Владимир Кравченко имеет Mersedes Benz 1998 года выпуска и земельный участок в Черниговской области. Квартиру и почти 300 тысяч гривен кредитов в разных банках имеет его жена.

      Имущество и семья

      Информацию об этом можно узнать из деклараций о доходах, размещенных в сети в публичном доступе. Интересно, что кредиты жены Кравченко в декларации за 2017 год не значатся, а в декларации за 2018 – уже есть.

      Читайте также: Президент Зеленский сменил командующего ООС, вместо Сырского им стал Кравченко

      Из деклараций можно узнать также, что жена Владимира Кравченко (Любовь Кравченко) работает в военной части, получила зарплату за 2018 год в более чем 104 тысячи гривен. В 2018 году она приобрела 72-метровую квартиру в Чернигове.

      Сам Владимир Кравченко квартиры в собственности не имеет, но имеет почти гектар земли в селе Вознесенское (Черниговская область), приобретенный в 2017 году, и представительский Mersedes Benz, но 1998 года выпуска. Генерал-лейтенант задекларировал зарплату в размере более 455 тысяч гривен.

      Также известно о двух сыновьях Кравченко – Игоре и Александре.

      Кравченко
      Кравченко и Вятрович с соглашением о партнерстве с Украинским институтом национальной памяти

      Служба в ВСУ

      Открытой информации о Кравченко – мало. Известно, что Владимир Анатольевич Кравченко был начальником оперативного командования "Север" с центром в Чернигове с 2017 года. До этого работал заместителем начальника штаба в том же ОК. Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко.

      Кравченко
      Кравченко на торжествах по случаю 360-летия победы в Конотопской битве 1659 года

      Страницы в Википедии генерал-лейтенант не имеет. Не удалось идентифицировать его и в социальных сетях. По состоянию на конец 5 августа (именно в этот день Зеленский назначил Кравченко командующим ОС) на официальной странице Операции объединенных сил информации о новом командующем не публиковали.

      blog_ava
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа
      445
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Владимир Кравченко е-декларирование
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      525
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 445
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 882
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук