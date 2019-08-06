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      На що вказують кадрові укази Зеленського в Збройних силах: думка експерта

      311 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / ТСН

      Генерал-лейтенант Олександр Сирський, який займав пост командувача операцією Об'єднаних сил, отримав значне підвищення, після того, як гарант призначив його командувачем Сухопутних військ.

      Кадрові перестановки не є чимось революційним. Всі ці призначення зроблені за поданням начальника Генерального штабу Руслана Хомчака. У цьому впевнений військовий експерт Юрій Бутутсов.

      Актуально: Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо

      У цих кадрових призначеннях немає політики: Сирський був призначений в ООС при Порошенку і просувався колишнім начальником Генштабу Муженком. І ці кадрові призначення не є провісниками реформ. Швидше, це спроба підвищити якість управління і логіку в нинішньому форматі ЗСУ до моменту призначення нового міністра оборони,
      – вважає він.

      Також Бутусов висловився про нового очільника ООС Володимира Кравченка. Він назвав його не надто медійною особистістю, яка не була помічена у жодних скандалах.

      "Був на керівних посадах в оперативно-тактичному угрупованні "Маріуполь", користується повагою низки відомих мені ветеранів. Подивимося, що у нього вийде на такій високій посаді, коли він буде перебувати під прицільною увагою", – зазначив експерт.

      Важливо! Президент Зеленський 5 серпня звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на його місце Володимира Кравченка. Сирський натомість став командувачем Сухопутних військ ЗСУ. На цьому посту він замінив Сергія Попка.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Призначення Зеленського
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