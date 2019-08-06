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      На что указывают кадровые указы Зеленского в Вооруженных силах: мнение эксперта

      2462 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / ТСН

      Генерал-лейтенант Александр Сырский, занимавший пост командующего операцией Объединенных сил, получил значительное повышение, после того, как гарант назначил его командующим Сухопутных войск.

      Кадровые перестановки не являются чем-то революционным. Все эти назначения сделаны по представлению начальника Генерального штаба Руслана Хомчака. В этом уверен военный эксперт Юрий Бутусов.

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      В этих кадровых назначениях нет политики: Сырский был назначен в ООС при Порошенко и продвигался бывшим начальником Генштаба Муженко. И эти кадровые назначения не являются предвестниками реформ. Скорее, это попытка повысить качество управления и логику в нынешнем формате ВСУ до момента назначения нового министра обороны,
      – считает он.

      Также Бутусов высказался о новом главе ООС Владимире Кравченко. Он назвал его не слишком медийной личностью, которая не была замечена ни в каких скандалах.

      "Был на руководящих должностях в оперативно-тактической группировке "Мариуполь", пользуется уважением ряда известных мне ветеранов. Посмотрим, что у него получится на такой высокой должности, когда он будет находиться под прицельным вниманием", – отметил эксперт.

      Важно! Президент Зеленский 5 августа уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на его место Владимира Кравченко. Сырский взамен стал командующим Сухопутных войск ВСУ. На этом посту он заменил Сергея Попко.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Назначения Зеленского
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