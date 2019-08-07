Завершение войны на Донбассе: что сделала новая власть и что еще нужно

Президент Зеленский и партия "Слуга народа" одной из своих главных задач называют завершение вооруженного конфликта на Донбассе. Что уже сделано и какие шаги предлагает новая власть – в материале 24 канала.

Кадровые ротации, начало разведения войск, перемирие

Одним из первых назначений президента Владимира Зеленского была смена начальника Генштаба. Вместо Виктора Муженко Генштаб возглавил Руслан Хомчак.

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Впоследствии было согласовано разведение войск в районе Станицы Луганской, а также договорено о демонтаже фортификационных сооружений и восстановлении разрушенного моста. Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о так называемом "хлебном перемирии" с 21 июля.



Оккупированные районы Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

Зеленский назначил и нового руководителя ООС. Вместо Александра Сырского военной операцией на Донбассе будет руководить генерал-лейтенант Владимир Кравченко. По словам волонтера Романа Доника, "грамотный офицер. Прост в общении, в хорошем смысле. Войны не боится. С россиянами свои счета. Сын и племянник с начала на войне. Племянник погиб".

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Законами войну не завершить

Лидер партии "Слуга народа", избранный народный депутат Дмитрий Разумков убежден: вернуть мир на Донбасс принятием каких-либо законов не удастся. По его словам, в новой Верховной Раде будет рассматриваться законодательный аспект урегулирования войны на Донбассе. Но основным моментом является вопрос желания закончить войну. И такое желание должно быть у всех сторон, а не только у украинской.

Тут больше вопрос дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят скорее вернуть временно оккупированные территории,

– резюмировал Дмитрий Разумков.



В Станице Луганской развели силы и планируют восстановить мост / Фото Getty

Политический эксперт Валерий Клочок соглашается: только на законодательном уровне вопрос завершения войны с Россией и деоккупации территорий урегулировать невозможно. Эксперт напоминает: часть законов, необходимых для адаптации страны в условиях войны, приняты предыдущей властью. Другой вопрос: хорошие эти законы или нет. Но в определенной степени эти законы очертили и заморозили вооруженный конфликт на Донбассе. По его убеждению, решение вопроса войны на Донбассе должно развиваться в плоскости отношений с Совбезом ООН.

Надо взять принятые ПАСЕ и ОБСЕ резолюции по аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россией и обратиться в ООН. Начать решать, как будет формироваться повестка дня о направлении мониторинговой миссии ООН на территорию конфликта, чтобы определить формат ввода миротворцев. Только так можно говорить о перспективах прекращения войны. И дальше-возвращении Крыма,

– считает Валерий Клочок.



Президент Зеленский осуществил ряд кадровых ротаций в ВСУ / Фото Офиса Президента

Политолог отмечает: с одной стороны, без желания России ничего не будет. Есть подвижки в вопросе прекращения огня по линии соприкосновения, хотя не столь желанны, как того хотелось. Но акцент надо делать на Совбезе ООН.

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"Можно не считаться с Россией. А настаивать на изменении правил принятия решений в Совбезе ООН лишить Россию права голосовать в вопросах, касающихся Украины. Другого пути нет", – подчеркивает Клочок.

Нарушение "хлебного перемирия" и ответ Зеленского

Через 17 дней с начала "хлебного перемирия" Кремль и подконтрольные ему боевики нарушили режим тишины. 6 августа боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область), в результате чего погибли четверо военнослужащих.

По словам сопредседателя ГИ "Права справа" Дмитрия Снегирева, нарушение перемирия боевиками, эскалация напряженности на Донбассе – спланированы и спрогнозированы. Путин хочет проверить президента Зеленского, насколько жесткой будет его реакция.

Это зеркальный ответ Кремля. Эскалация напряженности произошла после заявлений представителей "Слуги народа" о том, что Украина никогда не согласится на изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса. Что президент Зеленский не пойдет на такой шаг,

– считает Дмитрий Снегирев.



Зеленский требует от Путина прекратить убивать украинцев / Фото Офиса Президента

Президент Зеленский срочно позвонил президенту России Путину: подчеркнул, что ситуация, которая возникла, не приближает стороны к миру и попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Зеленский заявил о намерении как можно быстрее связаться с лидерами "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Владимир Зеленский созвал срочное совещание силовиков из-за обострения на Донбассе.

Впрочем, замечает политический аналитик Николай Белесков, есть сомнения ,что "нормандская четверка" соберется на самом высоком уровне. По его мнению, Берлин, Париж и Москва понимают, что нет смысла собираться. Потому что ничего не будет принципиально нового. Правда, добавляет специалист, последние события на Донбассе дают Киеву хорошие аргументы - "мы-то мира хотим, чего нельзя сказать о той стороне".

Два важных стратегических шага

По убеждению военного эксперта Олега Жданова, новой власти нужно четко понять, что цель войны – не распространение "русского мира". Путину нужно удержать Украину в политической орбите России.

Во-первых, надо на законодательном уровне назвать войну войной. То, чего не сделал Порошенко. Нельзя закончить то, чего официально нет. Во-вторых, быть готовым к проведению военной операции. Хочешь мира – готовься к войне. Эти истины никто не отменял. Когда Путин поймет, что Украина в короткие сроки зачистит оккупированные территории от российских войск и боевиков, тогда можно рассчитывать на успех переговорного процесса,

– подчеркивает Олег Жданов.

Военный напоминает: в резолюции Генассамблеи ООН в 2015 году было рекомендовано аннексию Крыма назвать вооруженным конфликтом между Украиной и Россией. В связи с тем, что аннексия осуществлялась с помощью вооруженных сил России. К сожалению, Порошенко манипулировал резолюцией, заявляя, что ООН признала войну войной, и Украине этого делать не надо. В реальности это была лишь рекомендация. Признай мы войну, подчеркивает Жданов, то имели бы право на гуманитарную помощь Красного Креста, на миротворцев ООН. Этим бы мы сами открыли дорогу к миру.

Сейчас, по его мнению, делаются точечные шаги. Хотя и Хомчак предлагал оптимизировать численность Вооруженных сил. Пока нет конкретного видения военной реформы и модели ВСУ, которую Украина хочет получить в результате, календарного плана. К сожалению, отмечает Олег Жданов, в первом полугодии 2019 года немало контрактников уволились из армии. Причина – тяжелое наследие "царского режима" – президентства Порошенко. Тяжелые условия службы, психологическая установка, неукомпектованность, отсутствие соцпакета.



По словам Жданова, Петр Порошенко оставил тяжелое наследие / Фото Getty

При этом эксперт подчеркивает: недавно один из украинских порталов опубликовал разведывательные данные, согласно которым от Мурманска до Ростова-на-Дону – это огромная территория – боеспособных российских войск – всего двести тысяч. По словам Жданова, в Украине только двести тысяч человек расположены вдоль линии фронта протяженностью в тысячу километров. А у России не хватает людей.

Валерий Клочок добавляет: будут минский и нормандский форматы. Но последняя инстанция – Совбез ООН. Хотя быстрого решения вопроса в ООН не будет. Не менее пяти лет. Поэтому надо привлекать побольше иностранных денег в Украину. Чтобы Германия, США, Китай были заинтересованы, чтобы у нас был мир и порядок.