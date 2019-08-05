Украина просит США продать ей больше " Джавелинов"

Украина обратилась в Соединенные Штаты Америки с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Больше ракетных комплексов Украине нужны с оборонной целью.

Украинская сторона просила о продаже большего количества "Джавелинов" по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, рассказал американский посол Вильям Тейлор в интервью изданию "Радио Свобода".

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К слову, с 2017 года в Соединенных Штатах Америки действует запрет на ограничение поставки оборонного вооружения Украине.

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер во время своего визита в Украину рассказывал, что следующими шагами в американо-украинских отношениях должны быть прямые переговоры между Пентагоном и украинским Министерством обороны относительно того, в чем Украина нуждается и сможет ли США это предоставить.



Военная помощь, которую США предоставили Украине во время войны / инфографика 24 канала

Что такое "Джавелин"?Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.



"Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.