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      Украина просит США продать ей больше " Джавелинов"

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      Украина обратилась к США с просьбой о продаже большего количества ПТРК "Джавелин", – посол Тейлор
      Украина обратилась к США с просьбой о продаже большего количества ПТРК "Джавелин", – посол Тейлор / lb.ua

      Украина обратилась в Соединенные Штаты Америки с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Больше ракетных комплексов Украине нужны с оборонной целью.

      Украинская сторона просила о продаже большего количества "Джавелинов" по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, рассказал американский посол Вильям Тейлор в интервью изданию "Радио Свобода".

      Интересно: "Джавелины" Украине нужны – но сейчас надо думать о другом оружии, – военный

      К слову, с 2017 года в Соединенных Штатах Америки действует запрет на ограничение поставки оборонного вооружения Украине.

      Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер во время своего визита в Украину рассказывал, что следующими шагами в американо-украинских отношениях должны быть прямые переговоры между Пентагоном и украинским Министерством обороны относительно того, в чем Украина нуждается и сможет ли США это предоставить.

      Допомога США, війна на Донбасі
      Военная помощь, которую США предоставили Украине во время войны / инфографика 24 канала

      Что такое "Джавелин"?Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.

      "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости США Новости Украины Новости политики Украина – Россия Курт Волкер Джавелин
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