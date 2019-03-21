"Джавелины" Украине нужны, но сейчас надо думать о другом оружии, – военный

После того, как на Донбассе были замечены российские самолеты, возникла новая угроза. Системы "Джавелин" Украине нужны. Но стоит подумать и о другом летальном оружии.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Трамп отменил вето на поставки Украине любых видов вооружения, в том числе, летального. США в этом году выделили 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Поэтому есть вопрос переговоров, что купить на эти деньги. Можно и противотанковые системы "Джавелин",

– говорит Жданов.

В то же время, замечает военный, во время переговоров с США в 2017 году был согласован план о передаче оружия: снайперских винтовок, систем ПВО и ПТРК – "Джавелин".

Есть потребность для Украины в ПТРК третьего поколения, таких, как "Джавелин". От рыцарских мечей надо переходить к автоматам. Но покупать новую партию – не критично. Есть 210 штук. То есть, столько же бронеобъектов врага мы можем уничтожить. После того, как на Донбассе замечены российские самолеты, есть смысл переговоров о поставке систем противовоздушной обороны "Стингер",

– считает Олег Жданов.

Эксперт отмечает: все это вопрос стратегии. А Порошенко самоустранился от построения системы национальной безопасности. Все точечно, мол, "давайте купим "Джавелины". При этом, отмечает он, если президент дает добро, "Джавелины" завтра будут в зоне ООС или же будем дальше сдувать с них пыль на складах.

Что такое "Джавелин"?Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке. 30 апреля 2018 года США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин".



Недавно президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке в США новой партии противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".