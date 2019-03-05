США планируют поставлять в Украину новое вооружение

Соединенные штаты Америки продолжают усиливать украинскую армию. После предоставленных Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелинов", американцы решили поставлять для морских сил снайперские комплексы и вооружение.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО, генерал Кертис Скапаротти, говорится на сайте "Голоса Америки".

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По его словам, Украине необходимо предоставлять дополнительное летальное оружие, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России, однако это решение еще должно пройти "стратегическое обсуждение".

Как вы отметили, у нас были полномочия для поставок Javelin. И украинцы, на мой взгляд, прекрасно научились их эксплуатировать. Они прекрасно с этим справились, но есть другие системы: в частности, снайперское оружие и боеприпасы, и в свете инцидента в Керченском проливе мы рассматриваем в будущем также предоставление (Киеву – 24 канал) морских систем,

- сказал Скапаротти.

Скапаротти отметил, что украинцы ответственно отнеслись к получению "Джавелинов".

Что такое "Джевелин"?

Это переносной противотанковый ракетный комплекс, которые производят предприятия Raytheon и Lockheed Martin. Ракеты предназначены для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости — вертолетов или беспилотников.