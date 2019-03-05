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      США планують постачати в Україну нове озброєння

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      Генерал Кертіс Скапаротті
      Генерал Кертіс Скапаротті / Stars and Stripes

      Сполучені штати Америки продовжують посилювати українську армію. Після наданих Україні протитанкових ракетних комплексів "Джавелінів", американці вирішили постачати для морських сил снайперські комплекси та озброєння.

      Про це розповів головнокомандувач Збройними силами США в Європі та об'єднаними збройними силами НАТО, генерал Кертіс Скапаротті, йдеться на сайті "Голосу Америки".

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      За його словами, Україні необхідно надавати додаткову летальну зброю, щоб стримувати подальшу агресію Росії, однак, це рішення ще має пройти "стратегічне обговорення".

      Як ви зазначили, у нас були повноваження для поставок Javelin. І українці, на мій погляд, чудово навчилися їх експлуатувати. Вони прекрасно з цим впоралися, але є інші системи: зокрема, снайперська зброя та боєприпаси, і в світлі інциденту в Керченській протоці ми розглядаємо в майбутньому також (надання Києву, – 24 канал) морських систем,
      – сказав Скапаротті.

      Скапаротті відзначив, що українці відповідально поставились до надання "Джавелінів".

      Що таке "Джевелін"? Це переносний протитанковий ракетний комплекс, які виробляють підприємства Raytheon та Lockheed Martin. Ракети призначені для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або безпілотників.

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      Теги: Новини України Новини політики Зброя Новини США Джавелін
      Джерело: 24 Канал
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