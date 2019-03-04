00:49
5 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, 4 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, 4 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Залишки "Градів": спостерігачі розповіли про нові знахідки на вулицях окупованого Донецька

      1405 Читать новость на русском
      Місія ОБСЄ виявила залишки корпусів боєприпасів від "Градів" на вулицях окупованого Донецька
      Місія ОБСЄ виявила залишки корпусів боєприпасів від "Градів" на вулицях окупованого Донецька / Фото з відкритих джерел

      Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі виявили залишки корпусів боєприпасів від реактивних залпових систем вогню "Град" у районах окупованого Донецька.

      Такі "знахідки" в ОБСЄ побачили відразу у кількох місцях, йдеться у звіті місії про спостереження ситуації на сході України, опублікованому на офіційному сайті.

      Читайте також: Над підконтрольним Україні селищем на Донбасі пролетіли військові літаки, – ОБСЄ

      Так, на вулиці Путилівська Роща, приблизно за 3,5 кілометрів на північний схід від центрального залізничного вокзалу, спостерігачі зафіксували характерний предмет на узбіччі.

      За їхньою оцінкою, це був корпус боєприпасу реактивної системи залпового вогню типу "Град".

      2 березня на вулиці Ананченка в мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька, що за 15 кілометрів на південний захід від центру окупованого міста, спостерігачі виявили ще одну знахідку.

      Предмет застряг в в асфальтовому покритті посеред вулиці приблизно за 10 метрів від найближчих житлових будинків,
      – розповіли вони.

      За оцінкою СММ, це був корпус реактивного снаряда Реактивної системи залпового вогню.

      Зазначимо, росіяни останнім часом дають підтвердження своїй присутності на Донбасі.  Так, у лютому у селищі Новолуганське від російського керованого артилерійського боєприпасу "Краснополь" постраждав приватний будинок. Окрім того, безпілотник місії ОБСЄ зафіксував на території тимчасово окупованого Донбасу новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн".

       

      blog_ava
      Помер Люк Перрі – легендарний актор з "Беверлі-Гіллз, 90210"
      4 березня
      21875
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ Україна – Росія Зброя
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 4 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      4 березня , 23:00 Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      Роман Маселко 268
      Головні новини 4 березня: у ЗСУ перейшла окупантка з "ДНР" та звільнення Гладковського
      4 березня , 22:19 Головні новини 4 березня: у ЗСУ перейшла окупантка з "ДНР" та звільнення Гладковського
      1675
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      4 березня , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      1529
      Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      4 березня , 22:01 Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      Антон Голобородько 1336
      Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      4 березня , 21:31 Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      900
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук