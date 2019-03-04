Залишки "Градів": спостерігачі розповіли про нові знахідки на вулицях окупованого Донецька

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі виявили залишки корпусів боєприпасів від реактивних залпових систем вогню "Град" у районах окупованого Донецька.

Такі "знахідки" в ОБСЄ побачили відразу у кількох місцях, йдеться у звіті місії про спостереження ситуації на сході України, опублікованому на офіційному сайті.

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Так, на вулиці Путилівська Роща, приблизно за 3,5 кілометрів на північний схід від центрального залізничного вокзалу, спостерігачі зафіксували характерний предмет на узбіччі.

За їхньою оцінкою, це був корпус боєприпасу реактивної системи залпового вогню типу "Град".

2 березня на вулиці Ананченка в мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька, що за 15 кілометрів на південний захід від центру окупованого міста, спостерігачі виявили ще одну знахідку.

Предмет застряг в в асфальтовому покритті посеред вулиці приблизно за 10 метрів від найближчих житлових будинків,

– розповіли вони.

За оцінкою СММ, це був корпус реактивного снаряда Реактивної системи залпового вогню.

Зазначимо, росіяни останнім часом дають підтвердження своїй присутності на Донбасі. Так, у лютому у селищі Новолуганське від російського керованого артилерійського боєприпасу "Краснополь" постраждав приватний будинок. Окрім того, безпілотник місії ОБСЄ зафіксував на території тимчасово окупованого Донбасу новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн" .