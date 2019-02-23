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      Над підконтрольним Україні селищем на Донбасі пролетіли військові літаки, – ОБСЄ

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      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 4 реактивні військові літаки над Донбасом
      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 4 реактивні військові літаки над Донбасом / фото з відкритих джерел

      Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала у небі над підконтрольним Україні селищем Ласточкине, яке розташоване поблизу лінії розмежування, 4 реактивні військові літаки.

      Вони пролетіли над населеним пунктом на висоті 915 метрів, мовиться у звіті місії.

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      Чотири військових реактивних літаки пролетіли над Ласточкиним (19 кілометрів на північний захід від Донецька) з півночі на південь, а потім розвернулися на південний захід на висоті близько 915 метрів,
      – мовиться у документі.

      Так само представники місії наголосили на зменшенні порушень режиму тиші у Донецькій області. Проте, за даними спостерігачів, обстрілів побільшало у Луганській області.

      Зазначимо, що днями проросійські бойовики знову обстріляли житловий район на Донбасі. Проросійські окупанти на Донбасі із гранатометів обстріляли житлову забудову у селищі Водяне. Поблизу людських помешкань зафіксували близько десяти вирв від розривів мін. Дивом обійшлося без жертв.

      Окупанти часто обстрілюють житлові поселення українців на Донбасі. Після цих цинічних дій вони звинувачують українських оборонців у обстрілах мирних мешканців регіону та передають цю інформацію пропагандистам Кремля.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ авіація Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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