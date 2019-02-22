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      Неприйнятна поведінка: російський винищувач здійснив небезпечне зближення зі шведським літаком

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      Російський Су-27
      Російський Су-27 / фото з відкритих джерел

      Російський винищувач SU27 небезпечно наблизився до шведського літака розвідки у небі над Прибалтикою. Так, військовий літак ВПС РФ пролетів біля шведського авіасудна на відстані меншій, аніж 20 метрів.

      Інформацію про інцидент збройні сили Швеції терміново передали уряду своєї країни. Повідомлення про небезпечний маневр росіян вони назвали таким, що "заслуговує уваги", передає УНН з посиланням на збройні сили королівства.

      Читайте також: РФ стягує винищувачі до Криму: у США попереджають про нову збройну провокацію

      Під час польоту над Балтійським морем в міжнародному повітряному просторі на початку тижня за шведським сигнальним літаком стежив російський SU 27. Російський літак пролетів на відстані менш як 20 метрів,
      – мовиться у повідомленні.

      Своєю чергою, міністр оборони Швеції Петер Хультквіст прокоментував інцидент. Він назвав поведінку російських ВПС неприйнятною.

      "Збройні сили оцінюють ці дії як такі, що виходять за рамки норми", – сказав він.

      Зазначимо, що російські літаки часто вчиняють різноманітні порушення у міжнародному повітряному просторі. Так, вони порушують повітряні кордони країн (переважно Прибалтики), пролітають поблизу інших авіасуден на небезпечних відстанях, здійснюють зухвалі маневри тощо.

      Зухвалі дії російської авіації у міжнародному повітряному просторі:
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      Теги: авіація Швеція Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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