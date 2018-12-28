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      Винищувачі НАТО перехопили військові літаки Росії над Балтійським морем

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      Винищувачі НАТО перехопили три військові літаки Росії над Балтійським морем
      Винищувачі НАТО перехопили три військові літаки Росії над Балтійським морем / kam.lt

      Упродовж минулого тижня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, двічі піднімались для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

      Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

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      Відомо, що 17 грудня літак НАТО перехопив два винищувачі Су-27, які летіли з материкової частини Росії в Калінінград. Крім того, у російських літаків були вимкнені бортові транспондери. Більше того, вони не надали планів польоту та не перебували на радіозв'язку з регіональним центром управління повітряним рухом.

      Ще один розвідувальний літак Іл-20 винищувач НАТО перехопив 20 грудня. Він також летів з материкової частини Російської Федерації у Калінінград, а його бортовий ретранслятор був вимкнений. Однак літак мав заздалегідь складений план польоту і його екіпаж підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом.

      До слова, місія НАТО з патрулювання повітряного руху в країнах Балтії базується на авіабазі Закняй біля міста Шяуляй у Литві, а також на авіабазі Емарі в Естонії.

      Раніше 24 канал повідомляв, що екс-міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що країнам НАТО треба посилити практику авіаційного патрулювання в Чорному морі.

      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО авіація
      Джерело: 24 канал
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