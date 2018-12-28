Винищувачі НАТО перехопили військові літаки Росії над Балтійським морем

Упродовж минулого тижня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, двічі піднімались для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Читайте також: Влада Росії хоче переписати Конституцію під Путіна, – ЗМІ

Відомо, що 17 грудня літак НАТО перехопив два винищувачі Су-27, які летіли з материкової частини Росії в Калінінград. Крім того, у російських літаків були вимкнені бортові транспондери. Більше того, вони не надали планів польоту та не перебували на радіозв'язку з регіональним центром управління повітряним рухом.

Ще один розвідувальний літак Іл-20 винищувач НАТО перехопив 20 грудня. Він також летів з материкової частини Російської Федерації у Калінінград, а його бортовий ретранслятор був вимкнений. Однак літак мав заздалегідь складений план польоту і його екіпаж підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом.

До слова, місія НАТО з патрулювання повітряного руху в країнах Балтії базується на авіабазі Закняй біля міста Шяуляй у Литві, а також на авіабазі Емарі в Естонії.

Раніше 24 канал повідомляв, що екс-міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що країнам НАТО треба посилити практику авіаційного патрулювання в Чорному морі.